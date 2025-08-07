Frau bricht sich Wirbel bei Nicki-Minaj-Pose (VIDEO)

Eine 32-jährige Frau namens Barutkina erlitt einen Wirbelsäulenbruch, als sie versuchte, eine riskante Pose auf ihrer Küchenarbeitsplatte nachzuahmen. Bei dem gefährlichen Selbstversuch balancierte sie in Stöckelschuhen auf einem Gläschen Babynahrung und wollte damit eine berühmte Szene aus Nicki Minajs Musikvideo „High School“ nachstellen.

In dem Original-Video demonstriert die Rapperin beeindruckende Körperbeherrschung, indem sie in High Heels neben einem Pool hockt und dabei ein Bein über das andere schlägt – eine Pose, die offenbar schwieriger nachzuahmen ist, als sie aussieht.

Gefährliche Challenge

Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtete, endete der Nachahmungsversuch für Barutkina mit schwerwiegenden Folgen. Der Unfall ereignete sich nur acht Wochen nach der Geburt ihres Kindes, als sie auf ihrer Kücheninsel zu balancieren versuchte – nicht nur auf Babynahrung, sondern auch auf einem Kochtopf.

In den sozialen Medien erntete die verunglückte Challenge überwiegend kritische Reaktionen. Die als „Stiletto Challenge“ bekannt gewordene Nachahmung führte zu weiteren Diskussionen über die Gefährlichkeit von Social-Media-Trends.

Nicki Minaj reagiert auf gefährlichen Trend

Nicki Minaj äußerte sich am 5. August auf Instagram zu der nach ihr benannten Challenge und stellte klar, dass bei der Originalpose aus ihrem Musikvideo beide Füße auf dem Boden stehen und es nicht darum gehe, auf einem Bein oder Gegenständen zu balancieren. Die Rapperin kündigte an, die Pose in einem anderen Outfit erneut zu zeigen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Mütterliche Verteidigung

Die 32-Jährige reagierte später auf die negativen Kommentare, besonders auf jene, die ihre Eignung als Mutter in Frage stellten. Sie betonte in einem Beitrag, dass ihr Sohn keineswegs vernachlässigt werde und es ihm an nichts fehle. Barutkina teilte mit, dass sie den ärztlichen Vorgaben folge und es ihr den Umständen entsprechend gut gehe.