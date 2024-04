Frau lag nach Sturz im Haus – Hund ließ Retter nicht vorbei (FOTOS)

In einer dramatischen Rettungsaktion kämpften Helfer am Wochenende in Emmersdorf nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen einen loyalen Schäferhund. Erschwerende Umstände prägten die Rettung einer verunglückten Person, die erst nach Stunden den Notruf absetzen konnte.

Hindernis für Einsatzkräfte

Ein Notruf am Sonntagnachmittag löste eine eilige Rettungsoperation in Emmersdorf aus, doch die Retter fanden sich vor einer unerwarteten Herausforderung wieder. Eine Person, die zu Hause gestürzt war, hatte erst nach einem langen, qualvollen Kampf das Telefon erreichen können. Als jedoch die Hilfskräfte – zwei Feuerwehren, ein Rettungsteam und die Polizei samt Polizeihundestaffel – am Ort des Geschehens eintrafen, wurden sie von einem unvorhergesehenen Hindernis in ihrer Arbeit gehemmt: Der Schäferhund des Opfers verbarrikadierte den Zugang zur verletzten Person.

Zusammenarbeit

Die Feuerwehr Melk musste mit speziellem Equipment für Tierrettung ausrücken. Die Lösung des Problems stellte sich jedoch als eine vertraute Person des Hundes heraus – eine Bekannte, die das Tier beruhigen und in einen Nebenraum führen konnte.

Einsatz erfolgreich

Nachdem das Hindernis beseitigt war, konnte die medizinische Versorgung der gestürzten Person zügig erfolgen. Zur weiterführenden Behandlung wurde sie anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dieser Vorfall zeugt von den vielseitigen Herausforderungen, denen sich Rettungskräfte stellen müssen und wie entscheidend Kooperation sowie Flexibilität in Notlagen sind.