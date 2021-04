Frau sucht Hilfe: “Mein Mann hat einen Micro-Penis, ich erniedrige ihn gern”

Die Frau erstellte ein Profil auf der Dating-Site Bumble, weil ihr Mann einen kleinen Penis hat und sich nur für seinen Truck, Fußball, Freunde und Bier interessiert.

Ein Screenshot von dem Profil der Dame auf der Dating-App Bumble, wurde auf Reddit geteilt und sorgte für große Empörung. In ihrer Beschreibung stand, dass jeder, der etwas Gemeines über ihren Ehemann schreibt, viel wahrscheinlicher ein Date bekommen würde. “Ich liebe die Idee, dass ich ihn wie einen wertlosen Loser dastehen lassen, genau unter seiner Nase”. “Jeder hat mich davor gewarnt, so einen Typ zu daten. Ich wusste nicht, dass es ein Leben ohne Orgasmen und ohne einen echten Mann neben mir werden würde,” so die erboste Frau.

Doch das war nicht alles, die großbusige Dame teilte mehr von ihrem Zorn. Sie postete mehrere Bilder von ihrem Ehemann und schrieb dazu: “Ich bin hier, weil mein Ehemann sich für nichts interessiert, außer es hat mit seinem LKW, Fußball oder Bier zu tun. Ich bin es leid, mit einem 42-jährigen Kindskopf ohne Reife und einem Micro***** verheiratet zu sein.

Empörte Kommentare

Die Leser auf Reddit waren schockiert, einer schrieb: „Waschen Sie Ihre schmutzige Wäsche nicht im Freien. Entweder bei ihm bleiben oder ihn verlassen. “ “Nun … zumindest ist sie ehrlich … LOL !!!!!!!”, fügte ein anderer hinzu, während ein dritter nur “armer Kerl” schrieb. Was viele Leser nicht wissen ist, dass es einen Fetisch namens Cuckolding gibt, indem genau so etwas betrieben wird. Wahrscheinlich will das Ehepaar diese Fantasie zusammen und in Absprache miteinander ausleben. Daher das etwas seltsam-anmutende Profil auf der Dating-App Bumble.