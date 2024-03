Frau überfährt Obdachlosen in Hauseinfahrt – tot

Bei einem tragischen Vorfall verlor ein 30-jähriger ungarischer Obdachloser am Donnerstagnachmittag sein Leben, als er in Salzburg-Schallmoos von einem Auto überfahren wurde. Die Lenkerin, eine 31-jährige Polin, die in Salzburg ansässig ist, erfasste den Mann, der stark alkoholisiert in einer Haus- und Grundstückseinfahrt lag.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag in der Vogelweiderstraße, als der ungarische Mann, stark alkoholisiert, in der Einfahrt lag. Zur gleichen Zeit fuhr die polnische Staatsangehörige in die Einfahrt ein, ohne den Mann zu bemerken, und überfuhr ihn.

Umgehend eilten Passanten zur Hilfe und hoben das Fahrzeug mit einem Wagenheber an, um dem Mann zu helfen. Trotz der sofortigen Reaktion der Rettungskräfte und eines intensiven Reanimationsversuchs, konnte das Leben des Ungarn nicht gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Alkotest negativ

Die Polizei hat sofort eine Untersuchung des tragischen Vorfalls eingeleitet. Ein Alkoholtest, der bei der Autofahrerin durchgeführt wurde, fiel negativ aus. Die genauen Umstände des Unfalls und die Frage, warum der Mann in der Einfahrt lag, sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Dieser tragische Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren, denen obdachlose Menschen ausgesetzt sind, und unterstreicht die Notwendigkeit, mehr für den Schutz dieser besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe zu tun. Es ist ein Aufruf an die Gesellschaft, sich der Probleme bewusst zu werden, mit denen Obdachlose konfrontiert sind, und nach Lösungen zu suchen, um solche tragischen Vorfälle in Zukunft zu verhindern.