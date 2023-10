Freude an der Arbeit: So werden Mitarbeiter:innen zu Familienmitgliedern

Themen, Nachhaltigkeit und Mitarbeiter:innenzufriendenheit, werden in der Firma BLITZBLANK seit vielen Jahren groß geschrieben. Seit 2022 ist BLITZBLANK CO2-neutral.

Seit 88 Jahren in Familienhand, setzt Geschäftsführer Mario Reichel und sein Bruder Lorenz Reichel auf ökologische Reinigungsmittel, SDGs als Leitbilder und einen umweltfreundlichen Fuhrpark. Doch nicht nur die Umwelt steht im Fokus. BLITZBLANK kümmert sich auch um das Wohlbefinden der 1200 Mitarbeiter:innen, von Fair Trade Uniformen bis zur individuellen Streetstyle-Kollektion. Eine klare Botschaft: Bei BLITZBLANK macht die Arbeit Spaß.

Mitarbeiterstimmen

Unter der leidenschaftlichen Führung von Emine Gedek, der Personalverantwortlichen bei BLITZBLANK, stehen Teamarbeit, Engagement und exzellenter Service an erster Stelle. Doch was BLITZBLANK wirklich auszeichnet? Durch die familiäre Bindung aller Kolleg:innen miteinander fühlen sich die Mitarbeiter:innen als wichtigster Teil des Unternehmens. Ebenso betont Emine die Bedeutung von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit als grundlegende Werte. In dieser Atmosphäre des Vertrauens arbeiten alle mit einem Lächeln.

(FOTO: Blitzblank)

Daniel Todorovic, einst Lehrling im Jahr 2008, ist heute stolzer Bereichsleiter. Seine Erfahrung von Euroskills in Portugal bis zum Meisterkurs zeigt, dass Engagement und Wille den Weg ebnen. Dabei ist BLITZBLANK davon überzeugt, dass Mitarbeiter:innenzufriedenheit der Schlüssel zum Wachstum ist. So sind Todorovics Meinung nach auch umweltfreundliche Praktiken wichtig, besonders für kommende Generationen. Dabei werden die Teams geschult und innovative Technologien wie die Mitarbeiter:innen-App genutzt.

(FOTO: Blitzblank)

Nevenka Mikita, seit 2014 Teil des Teams, hat eine beeindruckende Transformation durchlaufen. Von Reinigungsdame bis zur Objektleiterin hat sie es geschafft, heute als Buchhalterin und Personaldisponentin zu arbeiten. Die Firma unterstützte sie auf diesem Weg durch eine Fülle von Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei BLITZBLANK sind die Mitarbeiter:innen nicht nur Teil eines Teams, sondern einer Familie, in der persönliches Wachstum und Umweltbewusstsein geschätzt werden.

KONTAKT BLITZBLANK

Reinigung Dienstleistungsunternehmen GmbH

Hosnedlgasse 15

1220 Wien +43 1 20 20 100

office@blitzblank.at

blitzblank.at