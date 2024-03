Frühling in Österreich: Jetzt folgen 25 Grad!

Nach einem kurzzeitigen Intermezzo des Winters erlebt Österreich eine rapide Erwärmung. Die Schneefront hat sich verzogen, und die Karwoche verspricht, unterstützt durch Föhnwinde, deutlich mildere Tage. Ein Hochdruckgebiet sorgt zu Wochenbeginn für einen Wetterumschwung, und mit einer südwestlichen Strömung klettern die Temperaturen ab Dienstag merklich nach oben. Ein Frontensystem aus Süddeutschland beeinflusst das Wettergeschehen zur Wochenmitte, bevor zum Ende der Woche erneut föhnige Verhältnisse herrschen.



Der Montag startet noch unbeständig: Die Alpennordseite und der Osten müssen mit Schauern rechnen, die in höheren Lagen als Schnee fallen. Doch bald zeigt sich die Sonne – von der Vorarlberger Bergwelt bis hinunter nach Kärnten. In der zweiten Tageshälfte kehrt allgemein Ruhe ein, der Wind lässt nach. Mit 8 bis 15 Grad wird es tagsüber angenehmer, doch die Nacht kann örtlich Frost bringen.

Am Dienstag dominieren Schleierwolken den Himmel, doch die Sonne findet Lücken – vor allem im Landesinneren. Gegen Abend erwarten Teile Tirols und Kärntens Regen. Währenddessen sorgen südliche Winde, die stellenweise stürmische Züge annehmen können, für eine Föhnlage. Dies lässt das Thermometer auf 9 bis 18 Grad ansteigen.

Der Mittwoch bringt überwiegend Bewölkung, mit sonnigen Momenten vor allem im östlichen Teil des Landes. Die Niederschläge beschränken sich größtenteils auf Osttirol, Oberkärnten und das westlichste Österreich. Hier sinkt die Schneefallgrenze bis 1000 m. Zum Abend dehnen sich Regenschauer aus. Die Temperaturen variieren von 8 bis 20 Grad.

Der Gründonnerstag wird nach einem feuchten Start bald freundlicher: Sonne und Wolken wechseln sich ab, doch im westlichen Alpenraum bleibt es schaueranfällig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 20 Grad.

warmes Wochenende

Der Karfreitag bringt erneut Föhn und höhere Temperaturen. Am Karsamstag könnte das Thermometer in den Nordalpen erstmals in diesem Jahr auf bis zu 25 Grad klettern.

Der Ostersonntag präsentiert sich an der Alpennordseite und im Osten überwiegend sonnig und ungewöhnlich mild. Allerdings trübt Saharastaub die Sicht und könnte zusammen mit der Hauptblüte der Birke Allergikern Probleme bereiten.