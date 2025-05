Frühlingshafte 18 Grad in Wien: Sonniges Wetter heute

Frühlingshafter Wochenstart in Wien – Milde Temperaturen und viel Sonnenschein: Der Wochenstart in Wien präsentiert sich heute von seiner angenehmen Seite. Mit Höchstwerten von bis zu 18 Grad und einem überwiegend heiteren Himmel lädt der 12. Mai zu Aktivitäten im Freien ein. Nach einem frischen Morgen mit Temperaturen um die 6 Grad steigen die Werte im Tagesverlauf rasch an und sorgen für frühlingshaftes Wohlfühlwetter in der Bundeshauptstadt.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Frische 6 Grad mit wolkigen Abschnitten

Mittags: Angenehme 14 Grad bei heiterem Himmel

Abends: Milde 13 Grad mit zunehmender Bewölkung

Nachts: Abkühlung auf etwa 8 Grad bei leicht bewölktem Himmel

Wind: Etwa 12 km/h aus nord-nordöstlicher Richtung, schwach bis mäßig

Niederschlag: 0% Wahrscheinlichkeit, es bleibt durchgehend trocken

Wetter in ganz Österreich

Osten: Die östlichen Landesteile profitieren von ähnlichen Bedingungen wie Wien – überwiegend heiter bis wolkig mit Höchstwerten um die 18 Grad und kaum Niederschlagsneigung.

Süden und Westen: In den südlichen und westlichen Regionen zeigt sich das Wetter ebenfalls von seiner freundlichen Seite, wobei die Bewölkung stellenweise etwas dichter ausfallen kann als im Osten.

Zentrum: Die zentralen Landesteile erleben einen Mix aus Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Blick auf die nächsten Tage verspricht eine weitere Erwärmung: Am Dienstag klettern die Temperaturen in Wien auf bis zu 19 Grad bei weiterhin heiterem Himmel und einer Bewölkung von etwa 31%.

Für Mittwoch zeichnet sich sogar ein Anstieg auf sommerliche 21 Grad ab – der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite.

KOSMO-Wettertipp

Die stabile Wetterlage mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bietet ideale Bedingungen für einen Besuch in einem der Wiener Parks oder Gärten. Denken Sie trotz der milden Temperaturen an einen leichten Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung nimmt im Mai bereits deutlich zu. Eine leichte Jacke für die kühleren Morgen- und Abendstunden sollte ebenfalls nicht fehlen.