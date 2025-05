Frühsommerlicher Auftakt in Wien: Sonnig und warm

Wien startet in die neue Woche mit einem Hauch Frühsommer: Schon am Morgen begrüßt die Stadt ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Die Parks füllen sich, die Schanigärten erwachen – und das Wetter spielt mit. Ein Tag, der Lust auf Draußensein macht!

Wetter in Wien und Umgebung

Der 19. Mai: präsentiert sich in Wien von seiner freundlichen Seite. Morgen: Temperaturen bei rund 10 °C, nahezu wolkenloser Himmel, frische Brise aus Südwest mit bis zu 24 km/h

Tagsüber: Thermometer klettert auf bis zu 22 °C, Sonne bleibt treuer Begleiter, lockere Wolkenfelder

Bewölkung: Gering (14 % am Morgen, 40 % zu Mittag), Regen: keiner in Sicht, Niederschlagswahrscheinlichkeit 0 %

Wind: Mäßig aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, Spitzen um 16 km/h, am Abend nachlassend

Nacht: Angenehm mild bei rund 19 °C, leicht bewölkt, kein Niederschlag

Wetterwarnungen: Keine, stabiler Maitag erwartet

Wetter in ganz Österreich

Osten: Nicht nur Wien, auch das östliche Flachland startet sonnig und trocken in die Woche. Temperaturen erreichen 20 bis 22 °C, Wind schwach bis mäßig, kein Regen in Niederösterreich und dem Burgenland.

Süden: In Kärnten und der südlichen Steiermark dominiert freundliches Wetter. Temperaturen steigen auf 18 bis 21 °C, lokale Quellwolken am Nachmittag harmlos, minimale Schauerwahrscheinlichkeit.

Westen: In Tirol und Vorarlberg zeigt sich das Wetter wechselhafter. Mehr Wolken im Tagesverlauf, Sonne kommt immer wieder, Höchstwerte bei 16 bis 19 °C, Wind frischt in Tälern auf, einzelne kurze Schauer möglich.

Zentrum: Oberösterreich und Salzburg erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen zwischen 17 und 20 °C, meist trocken, vereinzelt dichtere Wolken im Bergland am Nachmittag.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Dienstag bleibt es in Wien und im Osten zunächst freundlich, allerdings ziehen im Tagesverlauf mehr Wolken auf. Temperaturen gehen leicht zurück auf rund 20 °C, Regen bleibt weiterhin die Ausnahme.

Ab Mittwoch kündigt sich ein Wechsel zu etwas kühlerem und wolkigerem Wetter an, mit Tageshöchstwerten um 15 °C und vereinzelt kurzen Schauern, vor allem im Westen und Süden.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den sonnigen Maitag für einen Spaziergang an der Donau oder einen Besuch im Lieblingscafé – Sonnencreme nicht vergessen! Wer empfindlich auf Wind reagiert, sollte am Nachmittag eine leichte Jacke dabeihaben. Und: Heute ist der perfekte Tag, um Balkonpflanzen zu gießen – morgen könnten schon wieder Wolken aufziehen.