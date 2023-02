Fünf Wochen altes Baby von Rottweilern zu Tode gebissen

Ein fünf Wochen altes Baby aus Australien ist im Krankenhaus an schrecklichen Kopfverletzungen gestorben, nachdem es von zwei Rottweilern der Familie angegriffen worden war.

Laut Medienberichten hatten die zwei Hunde das fünf Wochen alte Baby am Samstag gegen 22.40 Uhr in dem Haus der Familie in New South Wales angegriffen. Die Rettungsdienste bestätigten gegenüber der Daily Mail Australia, dass sie wegen eines Hundeangriffs alarmiert wurden.

Als sie gegen 22:45 Uhr im Haus der Familie ankamen, wurde ihnen mitgeteilt, dass das Baby bereits mit einem Privatfahrzeug ins Krankenhaus gebracht worden war.

Das schwerverletzte Baby starb kurz nach Mitternacht im Krankenhaus. Die beiden Rottweiler wurden von der Polizei mitgenommen.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass die Hunde von der Polizei beschlagnahmt wurden, konnte jedoch aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Details nennen.

➤ Es ist noch nicht bekannt, ob die Hunde eingeschläfert wurden, was nach einem tödlichen Hundeangriff üblich ist.

Die Polizei von New South Wales hat Ermittlungen über die genauen Umstände des Hundeangriffs eingeleitet, einschließlich der Frage, wo sich die Eltern zu dem Zeitpunkt des Vorfalls aufgehalten haben.