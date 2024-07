Fünfhaus: Serbe schlägt mit Hammer auf Personen ein

In der Nacht auf Dienstag hat ein junger Mann in Wien mehrere Personen mit einem Hammer angegriffen. Dabei schwebt eines der Opfer in Lebensgefahr.

Ein 29-jähriger Mann attackierte in der Nacht zu Dienstag mehrere Menschen mit einem Hammer und raubte sie daraufhin aus. Dieses erschreckende Ereignis ereignete sich in der Meiselstraße im 15. Bezirk. Das Gewaltverbrechen hinterließ ein Opfer in kritischem Zustand, während zwei weitere Menschen glücklicherweise ohne lebensbedrohliche Verletzungen davonkamen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer, einen serbischen Staatsbürger, umgehend in der Nähe des Tatorts festnehmen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen, während die Gemeinschaft um die Genesung der Betroffenen bangt.

Die Ereignisse ereigneten sich kurz nach Mitternacht. Ein 29-jähriger Serbe soll unvermittelt zwei Männer im Alter von 39 und 51 Jahren sowie eine 43-jährige Frau mit einem Hammer angegriffen haben. Nach der brutalen Attacke raubte der Täter einem der Männer sowie der Frau ihre Taschen, bevor er flüchtete.

Festnahme

Dank der schnellen Reaktion von Passanten, die die Polizei alarmierten, konnten Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien rasch am Tatort sein, um den Verletzten erste Hilfe zu leisten und sie ins Krankenhaus zu bringen. Der 51-jährige Mann erlitt dabei schwerwiegende, lebensbedrohliche Verletzungen, während die Verletzungen der 43-jährigen Frau und des 39-jährigen Mannes nicht lebensbedrohlich waren.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Bei ihm wurden sowohl das gestohlene Gut als auch die Tatwaffe, ein Hammer, sichergestellt.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen. Die weiteren Befragungen stehen noch aus. Der Festgenommene bleibt vorerst in Polizeigewahrsam.

Die Polizei hat bereits die Sicherstellung sowohl des gestohlenen Guts als auch der Tatwaffe, eines Hammers, bekanntgegeben. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.