“Fünfmal täglich Sex” – Serbische Sängerin packt aus!

Zwischen freizügigen Fotos, scharfer Kritik und Diätgeständnissen: Sängerin Dara Bubamara gibt Einblicke in ihr Privatleben, während sie mit Kontroversen jongliert.

Ein intimes Video der Sängerin Dara Bubamara sorgte vor einigen Jahren für Schlagzeilen, woraufhin sie überraschend offen über ihr Liebesleben sprach. “Manchmal habe ich fünfmal täglich Sex”, gestand die Künstlerin damals freimütig. In sozialen Netzwerken sieht sie sich regelmäßig mit anzüglichen Nachrichten konfrontiert: “Ich blockiere jeden, der mir unanständige Angebote macht. Manche schicken sogar Nacktbilder – was denken sich diese Leute eigentlich?”

Die Sängerin räumte ein: “Ich bin durchaus freizügig und habe eine wilde Seite!” Die Leute beschweren sich über meine freizügigen Instagram-Fotos, aber die Bilder auf meinem Handy sind noch viel gewagter!” Dennoch betonte sie im Gespräch mit dem Portal Informer: “Ich möchte nicht alles preisgeben und bewahre mir ein Stück Privatsphäre. Mein Liebesleben halte ich bisher erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraus, und das soll auch so bleiben. Man muss nicht alles teilen – für das eigene Glück und den Seelenfrieden.”

Öffentliche Kritik

Erst kürzlich geriet Bubamara ins Visier von Boki 13 (serbischer Moderator), der ihre übertriebene Bildbearbeitung und ihren Kleidungsstil scharf kritisierte. Trotz ihrer langjährigen Fehde betonte er, dass sie in seinem Podcast willkommen wäre: “Ich würde sogar die verrückte Dara Bubamara einladen. Wir haben seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr, und ich glaube, keiner von uns wäre besonders erfreut, den anderen zu sehen.”

Gegenüber Informer legte er nach: “Ich werde sie immer für ihre Photoshop-Exzesse kritisieren, denn was sie macht, ist nicht normal. Wir alle nutzen Bildbearbeitung, sogar ich, aber in vernünftigem Maß – sie kennt keine Grenzen.” Zu ihrem Modestil äußerte er sich vernichtend: “Das ist keinen Kommentar mehr wert. Sie ist die absolute Negativ-Spitzenreiterin, die goldene Mode-Himbeere.” Es gibt zwar noch schlimmer Gekleidete, aber Dara sticht heraus, weil sie tatsächlich glaubt, sie sei eine Schönheit, modisch und elegant – dabei ist sie einfach nur geschmacklos.

Sie kann verfolgen, wen sie will, aber gut angezogen ist sie nicht.

Diät und Wohlbefinden

Die Sängerin selbst sprach kürzlich mit dem Portal Grand über ihre aktuellen Diätbemühungen: “Ich halte gerade eine Diät, es ist nicht leicht, aber es funktioniert. Eigentlich bin ich ständig am Abnehmen, die ersten Tage sind immer am schwersten.” Sie verriet, bereits einige Kilos verloren zu haben und sich nun wohler zu fühlen.

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer stets guten Laune antwortete Bubamara lächelnd: “Ich bin einfach zufrieden – meine Familie ist gesund und munter, und natürlich spielt auch die Liebe eine Rolle.”