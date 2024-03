Für Orthodoxe beginnt die Oster-Fastenzeit: Das sind die Regeln

Die Osterzeit ist für die Serbisch-Orthodoxe Kirche von großer Bedeutung. In diesem Jahr erstreckt sich die Fastenzeit vom 18. März bis zum 4. Mai. In diesem Artikel gehen wir detailliert auf die Fastenregeln und Ostertraditionen ein.

Die Fastenzeit und das Osterfest haben eine besondere Bedeutung für die Serbisch-Orthodoxe Kirche. Sie sind Zeiten der spirituellen Disziplin und Vorbereitung, in denen Gläubige auf bestimmte Dinge verzichten, sich dem Gebet widmen und ihren Fokus auf spirituelles Wachstum richten.

Die Fastenzeit in diesem Jahr beginnt am 18. März und endet am 4. Mai. Sie dauert sieben Wochen oder 48 Tage und ist die längste Fastenzeit im orthodoxen Kalender. „Die Große oder Osterfastenzeit ist die wichtigste Fastenzeit des Jahres. Am Ende dieser Fastenzeit folgt die Fastenzeit der Leidenswoche, sodass die gesamte Dauer der Fastenzeit 48 Tage beträgt und mit dem Fest der Auferstehung endet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, uns körperlich und seelisch auf das Fest der Auferstehung Christi – Ostern – vorzubereiten“, erklärt das serbisch-orthodoxe Kirchenrecht.

Fastenregeln

Während der Fastenzeit verzichten die Gläubigen auf Fleisch, Eier, Käse, Milch und andere Lebensmittel mit tierischen Fetten. Wein und Öl sind nur samstags und sonntags sowie am Tag der Heiligen Vierzig Märtyrer (Mledenci) erlaubt, während Fisch nur am Tag der Verkündigung und Palmsonntag verzehrt werden darf. An allen anderen Tagen wird „auf Wasser“ gefastet, besonders streng mittwochs und freitags.

„Die wahre Fastenzeit hat zwei Aspekte: den körperlichen und den geistigen. Sie besteht sowohl in der Enthaltung von fleischlicher Nahrung als auch in der Enthaltung von schlechten Gedanken, Wünschen und Taten, der Vermehrung von Gebeten, Wohltaten und der Ausübung aller evangelischen Tugenden“, so das Kirchenrecht weiter.

Ostern ist das größte und älteste christliche Fest, das zur Erinnerung an die Auferstehung Christi, seinen Sieg über den Tod und die Sünde gefeiert wird. Zu Ostern ist es Brauch, Eier zu verschenken. Das Ei ist ein Symbol für die Erneuerung der Natur und des Lebens, was die Auferstehung Jesu aus dem Grab und die Wiedergeburt symbolisiert.

rotes Ei

Das erste gefärbte Ei, das in der Regel rot ist, wird bis zum nächsten Ostern beiseitegelegt und hat eine besondere Bedeutung. Die rote Farbe symbolisiert das Blut, das Jesus auf Golgatha vergossen hat, aber auch die Farbe der Auferstehung. Das erste Ei wird als „Hauswächter“ betrachtet, als Schutz für das Haus und die Gesundheit.

Ostern wird von den Christen drei Tage lang gefeiert, daher sind der Ostermontag und der Ostersonntag im Kalender der Serbisch-Orthodoxen Kirche rot markiert. Der erste Montag nach Ostern ist der „Pobusani Montag“, auch bekannt als Allerseelen – ein Tag, der den Toten gewidmet ist.