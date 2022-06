Fußball-Spektakel am 4. Juni: Crvena Zvezda & “Jugo-Liga”-Vertreter spielen in Wien!

Fußball-Fans aufgepasst: Im Stadion Liesing darf man sich am Samstag den 4. Juni auf eine unvergessliche Veranstaltung mit Special Guests freuen.

Der Sommer beginnt in Wien mit einem Fest. Veteranen des Roten Sterns (Crvena Zvezda) und der „YU Jugo Liga“ treffen beim Jubiläumsspiel am Samstag, 4. Juni aufeinander. Während der Sportveranstaltung, die vom serbischen Clubverband in Wien organisiert wird, können die Besucher auch mit den Crvena Zvezda-Fußballstars abhängen.

Genießt einen wunderbaren Tag im Stadion Liesing mit Fußball, Grillspeziallitäten, Getränken und einem Buddy, ob nun die beste Freundin oder bester Freund. Begleitet werdet ihr von zahlreichen Fußball-Stars, die euch ein spannendes Match geben werden. Dieses Fußballspektakel, darf sich niemand entgehen lassen!

Das Match wird von Dragisa Despotovic Sile, Ilija Lucic, Luka Markovic, Djura Subotic, Sladjan Kacar, Mag. Vuk Komnenovic und Mag. Zoran Kalabic unterstützt. Anschließend an das Turnier gibt es leckeres Essen vom Holzkohlengrill.

Wichtige Fakten:

Wo: Stadion Liesing

Adresse: Siebenhirten Straße 14 , A-1230 Wien

Wann: Samstag 4.Juni.2022, Beginn: 10 Uhr

FREIER EINTRITT!