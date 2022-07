Gas-Notfallpläne: Schulschließung und Distance Learning im Herbst?

Österreichische Behörden arbeiten derzeit an Notfallplänen für die Energieknappheit an Österreichs Schulen. Sollte es zu einem Gas-Lieferstopp kommen, sind erneute Schulschließungen und Distance Learning im Herbst nicht ausgeschlossen.

Der Städtebund hat in den vergangenen Tagen bereits konkrete Maßnahmen für einen Notfall erarbeitet, sollte es zu einer Gasknappheit im Herbst kommen, berichtet Der Standard. Sollte das Erdgas im kommenden Herbst und Winter tatsächlich knapp werden, stehen die Städte und Gemeinden vor großen Problemen, denn die Heizung für Amtsgebäude und öffentliche Einrichtungen wäre gefährdet. Auch Schulen sind davon betroffen.

Der Notfallplan sieht vor, dass an den Schulen nicht mehr alle Räume beheizt werden. Schüler werden falls notwendig digital unterrichtet, allerdings nicht über Skype, sondern es werden neue Lösungen gesucht. Für jene Schüler, die für die Distance Learning nicht möglich ist, wird Präsenzunterricht stattfinden, dies allerdings in gemischten Gruppen bzw. schulstufenübergreifend in den beheizten Klassen oder im Turnsaal.

Das Energiesparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung wird ebenfalls diskutiert. Möglicherweise wird im Herbst nur noch jede zweite Laterne brennen. Dadurch würde sich der Verbrauch halbieren, allerdings wirft diese Maßnahme rechtliche Fragen auf, etwa was die Haftung bei Unfällen betrifft.