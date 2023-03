Gastarbeiterin Goca kehrt in ihre Heimat zurück, aber ihr Herz wird gebrochen (FOTO)

Gordana Stankovic ist nach 36 Jahren in Deutschland in ihre Heimat zurückgekehrt. Auf ihrem Grabstein hat sie eine Nachricht hinterlassen, in der sie sich mit ihrer Familie auseinandersetzt.

Sie beschreibt, wie sehr sie ihre Familie geliebt hat und wie sehr sie sich nach ihrer Heimat gesehnt hat, während sie in Deutschland war.

Doch nach ihrer Rückkehr hat sie das Gefühl, dass ihre Familie sie nicht mehr liebt und sie als böse Frau betrachtet.

„Ich habe 36 Jahre lang in Deutschland viel gearbeitet, gelitten, für meine Heimat, meine Familie und für diejenigen geweint, die ich mehr geliebt habe als mich selbst. Heute, drei Jahre in meiner Heimat, sagen sie über diejenigen, für die ich gelebt habe, dass ich sie hasse, dass ich eine böse Frau bin, das sieht man an meinen Augen. Deshalb errichte ich alleine ein Denkmal, denn sie sind nicht verpflichtet, einer solchen Frau ein Denkmal zu setzen, die ihnen so viel Schaden zugefügt hat. Trotz allem werde ich sie lieben, auch wenn ich gestorben bin „, steht auf dem Denkmal, unterschrieben von Goca.“

Aus diesem Grund hat sie beschlossen, ihren eigenen Grabstein zu errichten, da sie glaubt, dass ihre Familie nicht verpflichtet ist, ihr einen zu machen.

Die Geschichte von Goca hat viele Menschen berührt und ihre Nachricht auf dem Grabstein wird oft im Internet geteilt.