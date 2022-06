Geheim-Paket: Höherer Geldbonus für alle Österreicher

Die Regierung schnürt ein 3-Punkte-Paket gegen die Teuerung; die Sprit-Steuer wird auf Oktober verschoben. Das sind die Details!

Aufgrund der steigenden Treibstoff- und Energiepreise bereitet die Regierung ein neues Entlastungspaket vor. “Die Gespräche sind bereits weit fortgeschritten, eine Präsentation des fix-fertigen Paketes ist bereits in den nächsten Tagen möglich”, sagt ein hochrangiger Regierungsinsider. So soll das 3-Punkte-Ergebnis aussehen:

Mehr Klimabonus

Nehammer und die gesamte Bunderegierung planen einen Klimabonus. Dieser wird einmalig auf 250 Euro erhöht. Alle Österreicher, egal wo sie wohnen, werden diesen ab Oktober ausbezahlt bekommen.

Bis 2040 keine Gasheizungen mehr

Außerdem wird auch das Aus für Gasheizungen beschlossen. Im Neubau werden ab 2023 keine neuen Gasheizungen mehr installiert. Österreich soll bis 2040 komplett aus Gasheizungen aussteigen.

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz geht in Begutachtung. “Man kann heute sowieso niemandem mehr erklären, dass noch Gasheizungen verbaut werden. Wer will beim Heizen im Winter vom guten Willen Putins abhängig sein?”, so ein Verhandlungsteilnehmer.

CO2-Preis auf Oktober 2022 verschoben

Der CO2-Preis wird auf Oktober 2022 verschoben. Das Inkrafttreten von CO2-Bepreisung sei das Ziel der Bundesregierung (dieser macht Diesel um 9 Cent pro Liter teurer) und das Auszahlen des Klimabonus rücken zeitlich näher zueinander. Ein komplettes Streichen war für die Grünen ein No-Go.

