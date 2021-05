Geheime Pläne: Neue Lockerungen kommen heute fix

Heute gibt die Bundesregierung ihre Pläne für weitere Lockerungen bekannt. Es gibt auch ein paar Überraschungen. Kosmo hat die Details im Überblick.

Seit 19. Mai sind einige Lockerungen in Österreich in Kraft getreten. Nun sollen ab denn 10. Juni weitere Lockerungen folgen. Am Freitag um 9 Uhr treffen sich die Regierung mit allen Experten und Landeshauptleuten zu Absprechungen. Um 11.30 Uhr sollen weitere Lockerungen verkündet werden. Diese Punkte scheinen vorab bereits fix zu sein:

Weniger Abstand:

Statt den bisherigen 2 Meter-Abstand wird zwischen Tischen nur mehr 1 Meter Abstand sein.

Sperrstunde 24 Uhr:

Die Sperrstunde wird von 22 Uhr auf Mitternacht (24 Uhr) verlängert – Sollten die Infektionszahlen weiterhin stabil bleiben, soll am 1. Juli die Sperrstunde komplett abgeschafft werden.

Österreichweite 3G-Regeln:

Das gesamte Personal in der Gastronomie muss in ganz Österreich genesen, geimpft oder getestet sein. Diese Regelung gab es bisher nur in Wien.