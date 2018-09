Geld sparen: Das teuerste iPhone ever im Kostencheck

Mit dem iPhone XS Max und einem Europa-Preis von bis zu 1.649 Euro hat Apple diese Woche das teuerste iPhone aller Zeiten auf den Markt gebracht. Die österreichischen Mobilfunkanbieter haben bereits die ersten Angebote vorgelegt.

Das Tarifvergleichsportal durchblicker.at ortete deutliche Preisunterschiede bei den ersten Angeboten für das neue iPhone Xs. Drei heimische Mobilfunkanbieter haben ihre Preise und Tarife für das neue iPhone veröffentlicht. Laut durchblicker.at zahlt ein üblicher Power-User (1500 Min, 500 SMS, 20 GB) beim teuersten Anbieter über die 24 Monate-Mindestvertragsdauer um bis zu 270 Euro mehr als beim günstigsten Provider. Das größte österreichische Tarifvergleichsportal rät Konsumenten, die neuen iPhone-Angebote genau zu vergleichen. Denn damit kann man knapp 600 Euro sparen.

Lesen Sie auch: Saftige Preise: Eine Stunde beim Automechaniker kostet bis zu 144 Euro Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) OÖ haben Kosten bei 161 Autowerkstätten verglichen. Die größten Unterschiede habe es bei den Mechanikerstunden, die zwischen 48 und 144 Euro verrechnen.

Attraktive Deals der Anbieter

„Der billigste Mobilfunk-Anbieter für das neue iPhone Xs ist Drei. Kauft man das iPhone aber extra und schließt dazu einen vergleichbaren SIM-Only-Tarif bei UPC ab, kommt das über zwei Jahre gerechnet nochmals 100 Euro günstiger als das derzeit beste Kombi-Tarif-Angebot – nur nicht für Studenten, da hat A1 ein Lock-Angebot geschnürt,“ so Reinhold Baudisch von durchblicker.at. Bei Drei wird das iPhone Xs (64 GB) für übliche Power-User in der attraktivsten Tarif-Kombination (Top XL) um 882 Euro, das iPhone Xs Max (64 GB) um 990 Euro erhältlich sein. Der Tarif mit 21 GB Datenvolumen, bis zu 50 Mbit/s Download-Geschwindigkeit sowie unlimitierten Gesprächsminuten und SMS kostet monatlich effektiv 29,63 Euro, heißt es in einer Aussendung des Tarifvergleichsportals.

T-Mobile bietet das iPhone Xs für Power-User am günstigsten in Kombination mit dem Tarif „My Mobile Extreme“ (unlimitierte Minuten und SMS, 24 GB, 150 Mbit/s) für effektiv monatlich 45,99 Euro an. Das iPhone Xs gibt es in dem Tarif für zusätzlich 744 Euro, das iPhone Xs Max für 864 Euro. A1 verlangt in der attraktivsten Tarif-Kombination (A1 Go! L) für das iPhone Xs 399 Euro und für das iPhone Xs Max 499 Euro. Die Monats-Grundgebühr beträgt in dem Tarif mit unlimitierten Minuten und SMS, 24 GB und 300 Mbit/s Download effektiv 60,98 Euro, für bestehende A1-WLan-Internetkunden 50,98 Euro.

Bei A1, gerechnet auf zwei Jahre Mindestvertragsdauer, kommt das iPhone Xs und die effektive Grundgebühr insgesamt 1.862,30 Euro, bei T-Mobile 1.847,75 Euro und bei Drei 1.593,00 Euro. Berücksichtigt man die Preis-Reduktion für bestehende Internet-Kunden liegt das A1-Angebot mit 1.622,52 Euro nur knapp über dem Drei-Offert, bei deutlich höheren Übertragungsraten. Beim nächsthöheren Drei-Tarif Top XXL (unlimitierte Minuten und SMS, 26 GB, 150 Mbit/s) liegen die Gesamtkosten bei 1.679,00 Euro.

So kommt es günstiger

Günstiger kommt es, wenn man zu einem SIM-Only-Tarif greift und das neue iPhone Xs getrennt kauft. Den günstigsten SIM-Only-Tarif für einen üblichen Power User (2000 Min, 2000 SMS, 20 GB, 100 Mbit/s) bietet derzeit UPC an, mit „UPC Mobile LTE 20 für 15“ für effektiv 15 Euro monatlich. Das ergibt zusammen mit dem Listenpreis für das iPhone Xs von 1.149 Euro über 24 Monate Gesamtkosten von 1.509 Euro. „Gegenüber dem günstigsten Betreiber-Angebot erspart man sich damit nochmals knapp 100 Euro“, erklärt Baudisch.