Getränke-Betrugsmasche fliegt über TikTok auf (VIDEO)

In fast allen Fast-Food-Restaurants werden Getränke in mehreren Größen, klein, mittel und groß, jedenfalls mit viel Eis angeboten – Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum das so ist?

Jason Mora, ein TikTok-Nutzer, liefert die Antwort. Er arbeitet in einem amerikanischen Franchise-Unternehmen und kennt alle Tricks der großen Fastfood-Restaurants. Er behauptet, dass die Flüssigkeitsmenge in den mittleren und großen Optionen praktisch gleich ist, wenn Sie diese mit Eis bestellen.

„Nehmen Sie ein Glas mit einem beliebigen Getränk und geben Sie Eis hinein. Gießen Sie dann nur die Flüssigkeit von einem Glas in das andere, ohne Eis. Sie erhalten nur die Hälfte an Flüssigkeit im Vergleich zu einem Getränk ohne Eis. Kurz gesagt, bestellen Sie ein Getränk ohne Eis, die Flüssigkeit füllt das gesamte Glas. Wenn Sie ein Getränk mit Eis bestellen, füllt die Flüssigkeit nur die Hälfte des Glases, da die andere Hälfte mit Eis belegt ist.”

Seine Erklärung schockierte viele Nutzer:innen, aber es gab auch solche, die sagten, dass sie das schon lange wüssten und nie Getränke mit Eis bestellen, weil sie für so einen „Betrug“ nicht bezahlen wollen.