Gewinne mit Brajlovic einen Cevapi-Jahresvorrat!

Brajlovic Austria, berühmt für seine Balkan-Grillprodukte, kündigt ein verlockendes Gewinnspiel an. Die Aktion dreht sich um eine besondere Straßenbahn im Cevapi-Design, die bis zum 10. September durch Wien fährt. Die sogenannte „Grill-Bim“ bringt nicht nur Fahrgäste an ihr Ziel, sondern sorgt auch für spannende Gewinnchancen.

Die Grill-Bim zeigt verschiedene Balkan-Produkte, darunter die berühmten Cevapcici von Brajlovic. Diese spezielle Straßenbahn wird auf den Wiener Linien 5, 9, 10, 44, 52 und 62 unterwegs sein und bietet den Wienern eine einzigartige Möglichkeit, an einem großen Gewinnspiel teilzunehmen.

Mitmachen & gewinnen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich die Balkan-Grill-Bim finden und fotografieren. Das Bild kann entweder als Instagram-Story mit der Markierung @brajlovic_austria gepostet oder per Direktnachricht an den Brajlovic-Instagram-Account gesendet werden. Das sind die Preise:

Jahresvorrat Cevapcici: 50 Packungen tiefgekühlte Cevapcici von Brajlovic Austria Halbjahresvorrat Cevapcici: 25 Packungen tiefgekühlte Cevapcici von Brajlovic Austria Grillmeister Sommer-Set: Eine Grillausrüstung inklusive Brajlovic-Schürze, Sonnenvisier, Kappe und weiteren Überraschungen

Teilnahmebedingungen

Für die ersten beiden Preise müssen die Teilnehmer aus Wien stammen, da die Preise nur innerhalb der Stadtgrenzen zugestellt werden können. Der dritte Preis steht Teilnehmern aus ganz Österreich zur Verfügung.

Kampagne für Grillbegeisterte

Unter dem Motto „Entdecke den Grillmeister bzw. die Grillmeisterin in Dir“ lädt Brajlovic alle Grillbegeisterten ein, ihre Fähigkeiten zu perfektionieren und die Vielseitigkeit der Cevapcici neu zu entdecken.

Kulinarisches Abenteuer

Brajlovic Austria hat sich als Spitzenreiter in der Herstellung von Balkan-Klassikern wie Cevapcici, Banja Luka Cevapcici und Pljeskavica etabliert. Die Produkte des Unternehmens stehen für Qualität und Authentizität und sind ein Synonym für die Kunst des Grillens.