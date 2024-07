Schlangenalarm in Floridsdorf: Eine 2-Meter-Boa im Kleingartenverein entdeckt (VIDEO)

Im beschaulichen Kleingartenverein Großjedlersdorf im 21. Wiener Bezirk kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall, der die Anwohner aufschreckte. Zwischen Siemensstraße und Rosa-Weber-Weg stieß eine Frau auf eine zwei Meter lange Boa Constrictor – eine Begegnung, die sie so schnell nicht vergessen wird.

„Ich war sehr schockiert und kurz überfordert mit der Situation“, berichtet die Augenzeugin. „Habe aber gleich die Polizei angerufen, welche mir anfangs nicht geglaubt hat, als ich meinte, vor mir liege eine 2 Meter lange Boa.“

Die Polizei nahm den Notruf zunächst nicht ernst, doch als zwei Beamte vor Ort eintrafen, erkannten sie schnell den Ernst der Lage. Die Schlange, die etwa 15 Kilogramm wog, wurde als Boa Constrictor identifiziert. Diese Art gilt zwar erst ab einer Länge von drei Metern als gefährlich für Menschen, dennoch riefen die Beamten eine spezielle Exotentier-Auffangstation zur Hilfe.

Professionelle Hilfe und schnelles Handeln

Innerhalb von 20 Minuten trafen Spezialisten ein und fingen die Schlange ein. „Die Boa war friedlich und bewegte sich nicht hektisch“, so die Augenzeugin weiter. „Sie wollte eher flüchten.“ Dank des schnellen Handelns der Experten wurde die Situation unter Kontrolle gebracht.

Interessanterweise hatte die Frau bereits als Kind eine Begegnung mit einer Boa, jedoch unter der Aufsicht eines Tierpflegers. Diese Erfahrung half ihr, in der aktuellen Situation ruhig zu bleiben.

Ein abgelegener Fundort mit potenzieller Gefahr

Die Entdeckung der Schlange blieb weitgehend unbemerkt, da der Weg sehr abgelegen ist und nur wenige Menschen dort spazieren gehen. „Die, die es mitbekommen haben, waren schockiert“, berichtet die Finderin. Besonders beunruhigend war die Nähe des Fundorts zu einem Kinderspielplatz und einer Garage.

„Entsetzt und erleichtert“ – so beschreibt die Frau ihre Gefühle nach dem Vorfall. Sie war mit ihrem Hund spazieren, als sie aus der Ferne etwas Ungewöhnliches am Boden entdeckte. Zum Glück hielt sie ihren Hund am Halsband, bevor dieser näher an die Schlange herankommen konnte.

Ein seltenes Ereignis in Floridsdorf

Schlangen sind in dieser Gegend eine Seltenheit. „In der Gegend habe ich noch nie eine Schlange gesehen“, so die Frau abschließend. Das ungewöhnliche Ereignis bleibt eine Ausnahme, die durch die rasche und professionelle Reaktion aller Beteiligten glimpflich ausging. Die Boa wurde von einer Mitarbeiterin des Tierquartiers eingefangen und in Sicherheit gebracht.

BOA CONSTRICTOR Wissenschaftlicher Name: Boa Constrictor

Herkunft: Mittel- und Südamerika

Lebensraum: Tropische Regenwälder, Savannen, landwirtschaftlich genutzte Gebiete

Größe: Bis zu 4 Meter, gelegentlich bis zu 5 Meter

Gewicht: Erwachsene Tiere wiegen in der Regel zwischen 10 und 15 Kilogramm

Ernährung: Kleine Säugetiere, Vögel, gelegentlich Reptilien

Verhalten: Friedlich und zurückhaltend; greifen Menschen selten an

Gefahr für Menschen: Erst ab einer Länge von etwa 3 Metern potenziell gefährlich; durch Würgen

Schutzstatus: Nicht gefährdet, jedoch durch Lebensraumverlust und Handel bedroht

Besonderheiten: Hervorragende Kletterer und Schwimmer, können sich gut an verschiedene Umgebungen anpassen