Gift im Bio-Reis: Dieses Produkt wird vom Markt zurückgezogen

Der Bio-Reis der Marke Norma Bio-Sonne wurde vom Markt genommen, nachdem Tests von ÖKO-TEST alarmierende Mengen an Arsen, Mineralöl und Pestiziden aufdeckten.



In einer jüngsten Untersuchung von ÖKO-TEST, einem renommierten deutschen Magazin für Lebensmitteltests und -qualität, wurden im Bio-Reis der Marke Norma Bio-Sonne bedenkliche Mengen an Arsen, Mineralöl und Pestiziden gefunden. Kein anderer Reis erhielt in den Tests so schlechte Bewertungen wie dieses Produkt.

Besonders besorgniserregend war der Nachweis des Pestizids 1,2-Dichlorethan, einer chemischen Verbindung, die in der EU seit langem verboten ist. Die gemessene Menge lag deutlich über dem Nachweisgrenzwert und somit über dem Grenzwert. 1,2-Dichlorethan steht auf der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der EU-Chemikalienverordnung REACH.

Der Reis von Norma stammt aus Pakistan und wurde in Schiffscontainern nach Europa transportiert. Laut Experten von Öko-Test werden solche Container oft mit 1,2-Dichlorethan behandelt, um vor Schädlingsbefall und Schimmel zu schützen. Norma konnte jedoch glaubhaft gegenüber Öko-Test nachweisen, dass die getestete Reischarge in einem mit CO2 begasten Container transportiert wurde. Die Prüfer gehen daher davon aus, dass eine Übertragung wahrscheinlich stattgefunden hat, beispielsweise durch den Einsatz von Stoffen bei der Reinigung des Containers.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt, dass bereits der Verzehr von etwa einer Beilagenportion des kontaminierten Norma-Reises bei einem gesunden Erwachsenen mit einem Gewicht von 60 Kilogramm den Grenzwert von toxikologischer Bedeutung um das Elfache überschreiten würde. Eine akute Gesundheitsgefährdung für Kinder und Erwachsene durch den Verzehr dieser Reisprobe ist daher grundsätzlich möglich.

Norma bestätigte die Ergebnisse des Öko-Tests in einer eigenen Analyse und nahm daraufhin den Bio-Vollkornreis aus dem Sortiment. Auch der Verkauf von Rapunzel Langkorn-Premium-Naturreis wurde ausgesetzt. Laut Öko-Test war hier die Cadmium-Belastung zu hoch.