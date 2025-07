Giftalarm bei Temu-Sandalen – Experten warnen vor Hautkontakt

Ein gemeinsamer Test der Arbeiterkammer Oberösterreich und der Umweltorganisation Global 2000 hat bei Sommerschuhen des Online-Händlers Temu besorgniserregende Ergebnisse zutage gefördert. Die Untersuchung von 19 verschiedenen Modellen ergab, dass einige der Produkte mit gesundheitsschädlichen Chemikalien belastet sind. Besonders alarmierend: In den analysierten Flipflops wurden fortpflanzungsschädigende Weichmacher in Konzentrationen nachgewiesen, die den europäischen Grenzwert um das 420-fache übersteigen – ein Wert, der den Verkauf dieser Artikel in der EU eigentlich unmöglich machen sollte.

Gemischte Testergebnisse

Die Testergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. Während knapp die Hälfte der untersuchten Sommerschuhe keine bedenklichen Substanzen enthielt, wurden in mehr als einem Viertel der Proben Bleispuren festgestellt. Diese krebserregende und fortpflanzungsschädigende Substanz lag zwar unter den gesetzlich festgelegten Grenzwerten, dennoch warnt die Arbeiterkammer, dass selbst geringe Mengen dieser Schadstoffe Anlass zur Sorge geben sollten.

⇢ Krebsgefahr unter der Fußsohle: Billig-Flipflops mit 420-facher Giftstoff-Überschreitung



Konkrete Gesundheitsrisiken

Die Konsumentenschützer weisen auf die konkreten Gesundheitsrisiken hin: Die in den Badesandalen enthaltenen Weichmacher können durch Hautkontakt in den Körper gelangen oder sich im Hausstaub anreichern und eingeatmet werden. Untersuchungen haben diese Substanzen sogar im Urin von Kindern nachgewiesen.

Die klare Empfehlung der Experten lautet daher, die betroffenen Badesandalen auf keinen Fall zu tragen.

Reaktionen und Maßnahmen

Die EU-Behörden fordern unterdessen von Online-Plattformen wie Temu, dass Produkte mit nachgewiesenen Grenzwertüberschreitungen sofort vom europäischen Markt entfernt werden. Laut Konsumentenschützern und Umweltorganisationen ist der Verkauf derart belasteter Flipflops in der EU verboten.

Verbraucher haben mittlerweile die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: Mit der App „Scan4Chem“ können sie direkt Auskunft über möglicherweise enthaltene Schadstoffe in Produkten verlangen, bevor sie einen Kauf tätigen.