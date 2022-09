Gleichgeschlechtliche Ehe in Kinderserie Peppa Wutz

Die meistgesehene Kinderzeichentrickserie „Peppa Wutz“ hat Schlagzeilen gemacht, indem sie zum ersten Mal in 18 Jahren Ausstrahlung ein gleichgeschlechtliches Paar in einer Folge zeigten, berichtet Luftika.

In schlammige Teiche springen, Spaghetti zubereiten, Pfannkuchen in der Luft wenden, das sind einige der täglichen Aktivitäten, die die liebenswert grunzende Familie bei den Halbwüchsigen beliebt gemacht haben.

In der letzten Folge erfahren sie zur Überraschung vieler, wie das Leben eines Eisbären mit gleichgeschlechtlichen Eltern aussieht.

In der Folge „Familie“ lernt Peppa Wutz ihre neue Freundin Penny und ihre beiden Mütter kennen. Während sie ein Porträt ihrer Familie zeichnet, erklärt die Eisbärin: „Ich lebe mit meiner Mutter und meiner anderen Mutter zusammen. Eine Mutter ist Ärztin, die andere kocht Spaghetti.”

Vor zwei Jahren wurde in den USA eine Online-Petition gestartet, die die Aufnahme von „Charakteren aus gleichgeschlechtlichen Familien“ in die Serie forderte, und sie wurde von fast 24.000 Menschen unterzeichnet.

– Kinder, die Peppa Wutz sehen, sind in einem Alter, in dem sie alles aufnehmen. Gleichgeschlechtliche Familien aus ihrem Lieblings-Cartoon auszuschließen, lehre sie, dass nur Ein-Eltern-Familien oder Familien mit Eltern unterschiedlichen Geschlechts normal seien, so die Verfasser der Petition.

Diese Episode löste eine Debatte aus und stieß bei der Öffentlichkeit und Eltern auf scharfe Kritik. Es gibt viele, die gesagt haben, dass sie ihrem Kind verbieten werden, die nächsten Folgen anzusehen.

– Lesben in Peppa Wutz! Kann ein Kinderprogramm nicht einfach für Kinder sein? hieß es in einem Kommentar.

– Das ist ein Beweis dafür, wie stark die Schwulenlobby ist! Ich will nicht, dass sie meine Kinder vergiften. Ab heute ist dieser Cartoon für meine Kinder verboten, hieß es in einem weiteren Kommentar.

Es gibt auch diejenigen, die offener sind:

– Wer hätte das gedacht? Meine Kinder sahen sich die Folge mit dem gleichgeschlechtlichen Paar an und die Welt brach nicht zusammen – schrieb eine Frau.

Lesen Sie auch: Gastrochefin feiert Tod von Queen Die Gastroinhaberin eines Fischrestaurants, Dacy Piccet, feierte den Tod der Queen mit Champagnerregen und viel Getöse.

Am Strand vom Blitz getroffen Eine Touristin, die am Strand von Kasjuni in Split, Kroatien, vom Blitz getroffen wurde, kämpft derzeit um ihr Leben.

Putins Botschaft für Europa „Wenn den russischen Öl- und Gasexporten Preisbeschränkungen auferlegt werden, wird der Westen wie ein Wolfsschwanz in einem russischen Märchen einfrieren.