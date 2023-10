Gold&Co. feiert 10-jähriges Jubiläum: Ein glanzvoller Abend in Erinnerung

Am vergangenen Freitag, dem 13. Oktober, wurde in den Höhen Wiens ein besonderes Jubiläum gefeiert. Gold&Co., das renommierte Unternehmen der Edelmetallbranche, blickte auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück und lud zu einer unvergesslichen Feier ein.

Unter dem Motto „GOLD CONNECTED 2023“ wurde nicht nur das 10-jährige Bestehen des Unternehmens zelebriert, sondern auch der Startschuss für eine neue Plattform für die Edelmetallbranche und deren Anhänger gegeben. Der Kuppelsaal am Cobenzl bot mit seinem edlen Ambiente den perfekten Rahmen für diesen besonderen Anlass. Walter Hell-Höflinger, der Gastgeber des Abends, und sein Team sorgten mit viel Liebe zum Detail für ein beeindruckendes Erlebnis. Die Feier heute ist mein 10 Jahre Jubiläum, aber auch der Kickoff-Event einer Plattform für die Edelmetallbranche und deren Freunde – hoch über den Dächern von Wien im Herzen Europas, meinte Hell-Höflinger.

FOTO: Curt Themessl

Vertrauen und Handschlagqualität – Die Säulen von Gold&Co.

Der Abend begann mit einer gefühlvollen Saxophon-Performance von Jengis, begleitet von einer atemberaubenden Bodypainting-Art Performance des Teams um Birgit Mörtl. In seiner Eröffnungsrede betonte Hell-Höflinger die Bedeutung von Gold als sicheres Investment und teilte seine lebenslange Leidenschaft für das Edelmetall mit den Gästen. Er erklärte: „Das war wirklich ein Meilenstein für uns. In geradezu grenzenlosem Selbstvertrauen und im Vertrauen auf den Bankbetreuer durften wir damals dieses schöne Geschäft bauen.“

FOTO: Curt Themessl

Hell-Höflinger betonte auch die Wichtigkeit von Vertrauen in der Branche und sagte: „Was ist in unserer Goldbranche wichtig? Das Gold muss 99,99 Prozent Feinheit haben und der Handschlag 100 Prozent“. Er schätzt das Handschlaggeschäft und arbeitet am liebsten mit Menschen zusammen, denen er voll und ganz vertraut.

Conny Kreuter, die Moderatorin des Abends, führte durch das Programm. Nach Jengis‘ Saxophon-Auftritt begeisterte er das Publikum erneut mit seiner sanften Stimme und internationalen Hits. Kulinarische Köstlichkeiten von Motto Catering und eine beeindruckende Visual Show rundeten das Programm ab. Ein besonderes Highlight war die Weltpremiere des Songs „Back to Gold” von Hugo Soares und seiner Band, begleitet von einem eigens produzierten Musikvideo. Der Song spiegelt die Werte von Gold&Co. wider: Vertrauen, Wahrheit und Handschlagqualität.

FOTO: Curt Themessl

Zum Abschluss des Abends sorgte Djane Nadja, direkt aus Ibiza eingeflogen, für ausgelassene Stimmung an den Turntables. Unter den zahlreichen Gästen: Ronald Peter Stöferle (In Gold We Trust Report – Fa. Incrementum), Dr. Philipp Reisert (C. Hafner), Marcus Fasching (ÖGUSSA), Kevin Kohl (Argor Heraeus), Sebastian Wieschowski (LEUCHTTURM), Matthias Reder (Coinfinity), Peter Westenthaler (WESCON), Carina Rotheneder (MA, ÖNB), Michael Schuller (AMARK), Helmut Soos (GVS), Werner Krahl (GSA), Josef Bernhard, Marisa Heinz und Alexander Grünwald (Philoro), u.v.m.

FOTO: Curt Themessl