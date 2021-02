Goodbye, Đorđe! Rührende Verabschiedungen am ganzen Balkan (VIDEOS)

Der große regionale Musiker und Künstler Đorđe Balašević wurde vor ein paar Tagen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb schließlich am 19. Februar im Alter von 67 Jahren an den Folgen von Corona. Er galt als einer der besten serbischen Liedmacher und blieb dank seines Eintretens gegen den Nationalismus in ganz Ex-Jugoslawien eine beliebte Figur. Entsprechend haben sich am Wachende Menschen am ganzen Balkan vom “jugoslawischen Bob Dylan” verabschiedet. In zahlreichen serbischen, kroatischen, bosnischen und montenegrinischen Städten wurde Balašević noch einmal geehrt und gefeiert.

KOSMO bietet euch einen Überblick über die schönsten Goodbyes:

Weiter geht’s auf der nächsten Seite!