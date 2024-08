Gratis „bluten und budan“: SPÖ-Wahlkampf zu Fremdschämen (VIDEO)

Inmitten eines intensiven Wahlkampfs in Wien setzt die Junge Generation der SPÖ ein prägnantes Zeichen. Ein TikTok-Video, das derzeit viral geht, sorgt für großes mediales Aufsehen.

Forderung nach kostenlosen Menstruationsartikeln

Mit der klaren Botschaft „Wir wollen gratis bluten und budan“ fordert die Junge Generation (JG) der SPÖ Wien die kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten an allen öffentlichen Orten. Dies ist keine leere Forderung, sondern basiert auf der Realität, dass Frauen im Laufe ihres Lebens bis zu 3.500 Euro für Menstruationsartikel ausgeben. Gleichzeitig verdienen Frauen in Österreich durchschnittlich 17 Prozent weniger als Männer. Hierbei verweist die JG auf das bereits bestehende Beispiel Wiens, wo an Orten wie öffentlichen Toiletten und Schulen schon jetzt kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung stehen.

Alarmierende Verhütungsstatistik

Neben der Thematik der Menstruationsprodukte richtet die JG ihren Fokus auch auf Verhütungsmethoden. Laut dem Verhütungsbericht des österreichischen Gesundheitsministeriums nutzen 46 Prozent der befragten Frauen in Österreich ausschließlich selbst Verhütungsmittel, während dies bei lediglich 12 Prozent durch den Partner geschieht. Weitere 33 Prozent der Frauen verwenden überhaupt keine Verhütungsmittel. Diese Zahlen sind nicht nur besorgniserregend, sie erhöhen auch das Risiko der Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten.

Forderung nach gratis Verhütungsmitteln

In Anbetracht dieser Situation fordert die JG ebenfalls die kostenfreie Bereitstellung von Verhütungsmitteln. Die Organisation argumentiert, dass alle Menschen ein fundamentales Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit haben sollten. Dies schließt die Möglichkeit ein, eigenständig und informiert über den eigenen Körper und dessen Gesundheit entscheiden zu können.

„Alle Menschen haben ein Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. Deshalb müssen alle die Möglichkeit haben, selbstbestimmt und aufgeklärt Entscheidungen über ihren Körper zu treffen“, so die JG in ihrer Stellungnahme.