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Energiewende

Gratis Sonnenstrom für daheim – Staat übernimmt Baukosten

Gratis Sonnenstrom für daheim – Staat übernimmt Baukosten
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Strom selbst erzeugen und dabei staatliche Förderung kassieren – in Bosnien-Herzegowina wird dieses Modell bald Realität für private Haushalte.

Die Förderagentur für erneuerbare Energien der Föderation Bosnien und Herzegowina, OIEIEK, hat ein Kofinanzierungsprogramm für private Haushalte auf den Weg gebracht, das den Ausbau von Solaranlagen zur Eigenversorgung unterstützen soll. Als sogenannte Prosumer gelten dabei jene Haushalte, die Strom aus Sonnenenergie selbst erzeugen und verbrauchen. Ein Teil der Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung erneuerbarer Energiequellen soll künftig direkt an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen – zweckgebunden für den Bau solcher Anlagen.

Goran Valka, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der OIEIEK, betonte das außerordentlich hohe Interesse der Bevölkerung an dem Programm. „Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses Interesse in konkrete Projekte mündet – zum Nutzen der Haushalte ebenso wie des gesamten Energiesystems der Föderation BiH“, so Valka.

Aktuelle Projektstände

Bei einer Sitzung, an der neben der OIEIEK auch Vertreter der Energieregulierungskommission FERK, des Föderalen Ministeriums für Energie, Bergbau und Industrie sowie der beiden Energieversorger Elektroprivreda Bosne i Hercegovine und Elektroprivreda HZHB teilnahmen, wurde der aktuelle Stand des Programms erörtert. Die EP BiH berichtete, dass bereits Verfahren zur Erteilung von Energiegenehmigungen für Prosumer laufen. Die Elektroprivreda HZHB präsentierte ihrerseits den Bearbeitungsstand der eingegangenen Anträge – derzeit sind es 58.

Valka zog eine positive Zwischenbilanz: „In den vergangenen Monaten haben wir uns darauf konzentriert, Hemmnisse abzubauen, die die Entwicklung des Sektors erneuerbarer Energien gebremst haben. Nachdem die für Investoren wesentlichen Prozesse angestoßen wurden, geht es nun darum, auch den Bürgerinnen und Bürgern eine aktive Rolle bei der Energiewende zu ermöglichen – über das Prosumer-Modell.“

Nächste Schritte

Die OIEIEK plant zudem Informationsveranstaltungen, bei denen Interessierte alle relevanten Details zu Programmbedingungen, erforderlichen Unterlagen und dem Bewerbungsverfahren erhalten können. Die öffentliche Ausschreibung soll innerhalb der nächsten 90 Tage veröffentlicht werden. Über den genauen Termin wird die Öffentlichkeit über die Website der OIEIEK sowie deren weitere Kommunikationskanäle informiert.

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KO KOSMO-Redaktion
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