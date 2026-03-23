Großeinsatz in AMS-Stelle wegen verdächtigem Brief

Ein Brief versetzt Wien-Landstraße in Alarmbereitschaft – Großeinsatz, Evakuierung und ein Ende, das niemand erwartet hatte.

An einer AMS-Stelle in Wien-Landstraße löste ein verdächtiger Brief am Montagmorgen einen umfangreichen Polizeieinsatz aus. Wegen einer Bombendrohung rückte ein Großaufgebot der Einsatzkräfte an.

Bereits um 7.15 Uhr wurde das betroffene Gebäude geräumt. Die Durchsuchung verlief jedoch ohne Ergebnis – Gefährliches wurde nicht aufgefunden, wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigte.

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Tatverdächtiger gefasst

Der Einsatz ist inzwischen abgeschlossen. Der Tatverdächtige konnte gefasst werden und wurde anschließend in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht.

Den Behörden war er bereits vor dem Vorfall bekannt.