Großeltern erziehen Enkelinnen mit nur 70 Euro im Monat (VIDEO)

Zoran (65) und Gordana (57) Stosic leben im Dorf Bacviste bei Vladicin Han (Serbien) mit ihren Enkelinnen Dunja und Jana, um die sie sich seit drei Jahren nach dem Tod ihres Sohnes kümmern.

Aufgrund unglücklicher Umstände blieben die Mädchen ohne beide Elternteile, und obwohl es ihnen nicht an Liebe und familiärer Wärme mangelt, kennen sie nicht den Schmerz, dem die Großeltern neben der Trauer um ihren Sohn jeden Tag ausgesetzt sind. Das einzige feste Einkommen, das diese Familie für die Mädchen hat, beträgt je nach Monat 70 bis 73 Euro für beide.

„Unser Sohn Bojan starb im Oktober 2019 im Alter von nur 29 Jahren bei einem Autounfall. Im selben Jahr verließ ihn seine Frau. Sie verließ ihn und kehrte mehrmals zurück. Sie lebten getrennt in Bacvisteund mieteten eine Wohnung in Repinac , einem Vorort. Er arbeitete in der serbischen Armee, kümmerte sich um die Kinder, ließ sich gelegentlich krankschreiben. Ich half auch mit. Er hoffte, dass seine Frau wegen der Mädchen zurückkehren würde. Sie reichte jedoch die Scheidung ein, die erste Anhörung ist für August und dann für Oktober geplant. In der Zwischenzeit starb er, seine Ex-Frau starb auch dieses Jahr und die Kinder wurden ohne elterliche Fürsorge zurückgelassen”, sagte Großmutter Gordana gegenüber serbischen Medien.

Sie und ihr Mann, beide arbeitslos, kümmerten sich um die Kinder – die ältere Dunja, die damals erst vier Jahre alt war, und die jüngere, Jana, die erst ein Jahr alt war. Gordana wurde das Sorgerecht für die Kinder übertragen und in Anbetracht dessen, dass ihr einziges Einkommen das Kindergeld war, das nicht einmal für die grundlegendsten Bedürfnisse der Kinder ausreicht, versuchten sie, Sozialhilfe zu bekommen. „Beim Zentrum für Sozialarbeit teilte man uns mit, dass wir keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben, weil mein Mann eine Rente beantragt habe. Ich wandte mich hilfesuchend an den Gemeindevorsitzenden, der uns wegen der Vergabe einer einmaligen Finanzhilfe von 43 Euro an das Zentrum für Sozialarbeit verwies. Nicht einmal Recht auf die Vaters Pension konnten die Mädchen bekommen, weil ihm vier oder fünf Monate der Versicherungszeiten fehlten. Wir haben auch den Pensions- und Invaliditätsfonds (PIO) kontaktiert. Ich habe gefragt, ob es eine Kombinationsmöglichkeit gibt die die Berufserfahrung vom Sohn und von der Schwiegertochter verbindet, damit die Kinder die Pension bekommen, aber auch das ging nicht”, sagte Gordana.

Neben der Trauer um ihren Sohn mussten die Stosics auch in finanzieller Unsicherheit leben. Sie sagen, dass sie vorerst Himbeeren ernteten. Sie versuchten weiter zu arbeiten, aber ohne Hilfe und mit zwei so kleinen Kindern hätten sie es nicht geschafft, daher mussten sie es aufgeben, weil dieses Obst, während der Ernte, maximale Widmung benötigt. Zoran ist bei Jobs nicht wählerisch und obwohl er 65 Jahre alt und nicht bei guter Gesundheit ist, tut er während der Saison alles, was er finden kann – von Bauarbeiten bis zum Holzhacken. Während seine Frau sich um die Mädchen kümmert.

„Im Sommer kriegen wir das irgendwie hin. Wenn der Winter kommt, ist es echt schwer… Die Kinder wollen Snacks, Süßigkeiten… Sie wachsen, sie brauchen Kleider und Schuhe, wofür Geld gebraucht wird.“, sagten sie. In Bacviste gibt es zudem schon lange keine Schule, also fährt Zoran jeden Tag nach Stubal, 10 Kilometer in eine Richtung, und das zweimal am Tag. Sie bekommen 33 Euro im Monat von der Schule für die Fahrtkosten.

Das Einzige, was für sie kein großes Problem darstellt, ist die Garderobe. Die Stosics haben auch zwei erwachsene Töchter, die in Vranje geheiratet haben. Die ältere hat eine Tochter und die jüngere drei, also geben sie ihnen Kleidung für ihre Enkelkinder. Für viele sind die Zeiten hart, sie haben eigene Familien und können ihnen finanziell nicht helfen, und sie haben eigentlich niemanden, der ihnen helfen kann.

Sie warten ungeduldig auf eine Entscheidung über Zorans Rente, die bestimmt nicht hoch sein wird, wenn man bedenkt, dass er in der ehemaligen „Delises“, der größten Fabrik in der Han-Gemeinde, wo die Löhne zu den niedrigsten gehörten, gearbeitet hat, aber es wird ihnen noch etwas Sicherheit geben.

Wenn es Menschen mit großem Herz gibt, die helfen wollen, können Sie sich an die Redaktionen von „Vesnik017“ und „RTV Vranje“ wenden und die Mädchen unterstützen, damit ihre Großeltern ihnen eine möglichst unbeschwerte Kindheit und ein möglichst unbeschwertes Aufwachsen ermöglichen können.