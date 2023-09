Großes Herz: Seka Aleksic holt neues Familienmitglied (VIDEO)

Die serbische Sängerin Seka Aleksic ist bekannt für ihre Authentizität und Offenheit in den sozialen Medien. Kürzlich hat sie erneut bewiesen, dass sie ein großes Herz hat: Sie adoptierte einen Straßenhund und begleitete ein gemobbtes Mädchen zum Abschlussball.

Die Sängerin adoptierte kürzlich einen Hund, den sie auf der Straße in Belgrad fand. „Wir haben Nina adoptiert. Sie wurde auf der Straße in Belgrad gefunden, sie hat einen Mikrochip.

Wir haben den Besitzer angerufen, er sagte, sie sei nicht seine, aber seine JMBG ist auf dem Chip. Wir haben sie mitgenommen, zum Check-up gebracht und Blut abgenommen. Sie ist gesund. Aus Angst und Misstrauen hat sie den Tierarzt gebissen. Sie ist sehr verängstigt, unterernährt. Auf dem Video ist sie entspannt, so wie sie war, als sie ankam. Jetzt lässt sie zu, dass man sich ihr nähert und sie streichelt. Sie hat sich mit unseren anderen Hunden angefreundet und genießt bereits“, so Seka.

Die Situation von Straßenhunden in Serbien ist prekär. Viele Hunde leben auf der Straße, sind unterernährt und verängstigt. Sekas Handlung ist daher nicht nur eine großzügige Geste, sondern auch ein wichtiges Zeichen für den Tierschutz in ihrem Heimatland.

Aber nicht nur Tiere liegen Seka am Herzen. Mitte Juni begleitete sie das Roma-Mädchen Mia zur Abschlussfeier, die in der Schule gemobbt wurde. Als die Geschichte auf Twitter verbreitet wurde, dass die Mitschüler dem Mädchen eine große Demütigung bereitet hatten und niemand mit ihr zur Abschlussfeier gehen wollte, bot Seka sofort an, ihre Begleitung zu sein. Sie hielt ihr Versprechen, lernte die Familie des Mädchens kennen und begleitete Mia zum Abschlussball. Mit dieser Geste sendete sie eine Botschaft der Liebe und des Respekts, die wir füreinander haben sollten.