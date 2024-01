Großes Herz: Sohn kümmert sich um kranke Mutter

In der bosnischen Siedlung Vesela bei Bugojno kämpfen Habiba und Salko Tukar, Mutter und Sohn, täglich gegen die Armut. Trotz der Unterstützung ihrer Gemeinschaft und Salkos Bemühungen, Geld zu verdienen, bleibt ihr Kampf ums Überleben eine ständige Herausforderung.

Im Zentrum dieser Geschichte stehen Habiba und Salko Tukar, Mutter und Sohn, die am Rande der Armut leben. Habiba ist bettlägerig und auf die Pflege ihres Sohnes angewiesen. Salko, ein 25-jähriger junger Mann in seinen besten Jahren, verdient durch körperliche Arbeit etwas Geld, um sich und seine Mutter zu ernähren. Ihr Haus ist in schlechtem Zustand, ebenso wie die Lebensbedingungen darin.

Trotz der schwierigen Umstände erhalten Habiba und Salko Unterstützung von ihrer Gemeinschaft. Nachbarn helfen, wo sie können, doch trotz dieser Hilfe bleibt das Leben für Mutter und Sohn ein täglicher Kampf. Ihr Kühlschrank ist oft leer, und die Suche nach Nahrung ist eine ständige Herausforderung.

Die Situation von Habiba und Salko ist kein Einzelfall in Bosnien und Herzegowina. Laut Statistiken des Landes leben viele Menschen unter ähnlichen Bedingungen. Armut, Krankheiten und Arbeitslosigkeit sind weit verbreitet und machen das Leben für viele Menschen zu einem täglichen Überlebenskampf.