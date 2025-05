Großes Software-Update: Das erwartet iPhone-Nutzer im Juni

Apple rüstet sich für die nächste Generation seines mobilen Betriebssystems. Das aktuelle iOS 18 wird im kommenden Jahr vom iOS 19 abgelöst, das traditionell im Juni auf der World Wide Developers Conference (WWDC) vorgestellt wird.

Der Termin für die WWDC 2025 steht bereits fest: Ab dem 9. Juni präsentiert der Technologiekonzern nicht nur die neue iOS-Version, sondern auch aktualisierte Betriebssysteme für MacBooks, Apple Watches und weitere Geräte aus dem Apple-Ökosystem.

Die vollständige Markteinführung von iOS 19 wird für September erwartet, zeitgleich mit der Vorstellung des iPhone 17. Trotz des noch ausstehenden offiziellen Releases sind bereits einige Details zur kommenden Software durchgesickert.

Barrierefreiheit im Fokus

Besonders im Bereich der Barrierefreiheit plant Apple umfangreiche Verbesserungen. Neue Labels sollen auf einen Blick anzeigen, ob eine Anwendung Voice-over oder Sprachsteuerung unterstützt. Zusätzlich werden Parameter wie Schriftgrößenanpassung und Untertitel optimiert.

Eine innovative Lupenfunktion verwandelt das iPhone in ein Vergrößerungswerkzeug, indem die Kamera gezielt Objekte heranzoomen kann. Der Funktionsumfang wird durch Braille-Unterstützung und einen speziellen Reader ergänzt, der nicht nur auf iPhones, sondern auch auf iPads, Macs und der Vision Pro verfügbar sein wird. Diese Lesehilfe richtet sich insbesondere an Menschen mit Legasthenie oder Sehbeeinträchtigungen.

KI-Erweiterungen geplant

Obwohl weitere Neuerungen noch nicht offiziell bestätigt wurden, kursieren bereits konkrete Vorstellungen über zusätzliche Features. Die hauseigene künstliche Intelligenz von Apple soll deutlich leistungsfähiger werden, was sich besonders bei Siri bemerkbar machen dürfte. Die Sprachassistenz könnte künftig natürlichere Konversationen führen.

Diese umfassende KI-Erweiterung wird allerdings vermutlich nicht direkt zum Start verfügbar sein, sondern erst mit einem späteren Update wie iOS 19.3 im Frühjahr 2026 ausgerollt werden. Auch optisch steht iOS vor einer Neuausrichtung, wie Hinweise aus einer visionOS-Präsentation nahelegen.

Die App-Icons werden voraussichtlich deutlich stärker abgerundet, was ihnen ein nahezu kreisförmiges Erscheinungsbild verleiht. Das gesamte Design könnte sich an der transparenten Ästhetik von visionOS orientieren. Eine geplante Tab-Ansicht am unteren Bildschirmrand soll zudem die Navigation zwischen verschiedenen Bereichen vereinfachen.

Wie bei früheren iOS-Versionen werden nicht alle iPhone-Modelle das Update erhalten. Für das iPhone XR, XS und XS Max endet mit iOS 19 der Software-Support.

Die neuen KI-Funktionen werden zudem nur auf Geräten verfügbar sein, die über die entsprechende Hardware verfügen – voraussichtlich ab dem iPhone 15 Pro aufwärts.