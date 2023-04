Harmonisches Leben der 7 Schwägerinnen und 43 Kinder (VIDEO)

In einer bosnischen Familie lebten sieben Schwägerinnen und 43 Kinder zusammen in einem Haus und funktionierten als eine Einheit, ohne jemals Streit zu haben.



Die Gesprächspartnerin des Mediums Kurir, die selbst acht Kinder hat und mit ihnen in einer Wohnung in Novi Beograd lebt, hat die Öffentlichkeit mit ihrem Familienleben begeistert. Viele haben kommentiert, dass das Leben in einer großen Gemeinschaft heutzutage sehr schwierig ist, aber die Geschichte einer Familie aus Bosnien zeigt, dass alles möglich ist.

Eine Familie aus Brestovsko bei Kiseljak lebte harmonisch in einer großen Gemeinschaft. Sieben Schwägerinnen und 43 Kinder lebten in einem alten bosnischen Haus. Das Haus steht noch, aber es braucht Renovierung. Es gibt viele interessante Geschichten und Schicksale, die mit diesem Haus verbunden sind, berichtet der Journalist Alen Avdic.

„Das Haus ist über 300 Jahre alt. Wir waren sieben Schwägerinnen und es gab 43 Kinder. In diesem Haus gab es nie Streit oder Kämpfe!“, erzählt eine der Schwestern. Heutzutage können Schwägerinnen normalerweise nicht miteinander auskommen, aber in dieser Familie waren sieben Schwägerinnen in einem Haus wie eins und sie haben sich nie gestritten.

„Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Sieben Schwägerinnen waren hier und ich habe nie bemerkt, dass sie jemals wütend aufeinander waren. Vielleicht gab es manchmal Unstimmigkeiten zwischen ihnen, aber man konnte es nicht bemerken“, erklärt Marijan.

In diesem Haus gab es viele Mitglieder, aber Essen war nie ein Problem. Sie konnten immer improvisieren und alle waren zufrieden mit dem, was sie hatten.

„Kartoffelstrudel, Suppe und das war es. Jeder hat sich genommen, was er wollte. Später gab es Brot mit Schmalz und das reichte.“

„Ich habe meine Kleidung selbst genäht, für mich und meine Familie. Früher war man irgendwie glücklich und fröhlich, es musste kein Geld da sein, aber man war glücklich. Unsere Eltern haben mit uns am Tisch gesprochen, während wir gegessen haben“, sagt eine der Schwestern.

Die Kinder hatten von klein auf ihre Aufgaben und Verpflichtungen, alles wurde durch Absprachen erreicht.

„Es ist sehr wichtig, dass man mit den Kindern spricht und dass sich die Kinder nicht vor ihren Eltern fürchten, wir haben uns nie vor Mama oder Papa gefürchtet, obwohl Mama streng war. Wir hatten Freiheit, aber auch Respekt. Es war klar, wer die Kühe hütet, wer in die Kirche geht, wer zur Schule geht… Mama war die Organisatorin der Familie.“

Obwohl das Leben jeden von ihnen in verschiedene Richtungen geführt hat, helfen sie sich heute noch gegenseitig und funktionieren als eine Einheit.

„Wir haben das von klein auf gelernt, so wurden wir als Kinder erzogen. Uns wurde immer gesagt, dass wir einander respektieren sollten. Selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, wurde es nicht ausgesprochen, sondern verziehen. Wir hatten nie Probleme mit unseren Nachbarn.“