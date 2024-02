Großvater stürzte mit Enkerl (5 Monate) in eiskalten Fluss

In einer dramatischen Rettungsaktion hat eine 36-jährige Joggerin am gestrigen Nachmittag das Leben eines Mannes und eines Babys gerettet. Der Vorfall ereignete sich am Murradweg in der Nähe von Graz, wo die Joggerin gegen 14.00 Uhr unterwegs war.

Der 51-jährige Bosnier, der mit seinem Enkel einen Spaziergang unternahm, erlitt einen medizinischen Notfall und stürzte in das eiskalte Gewässer. Das Baby, das sich im Kinderwagen befand, fiel ebenfalls in den Fluss. Die Joggerin bemerkte den Mann, der hilfesuchend das Baby im Arm hielt, und handelte blitzschnell. Sie leistete Erste Hilfe und setzte umgehend einen Notruf ab.

Unterkühlt

Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und eine Polizeistreife trafen kurz darauf am Ufer ein und nahmen die Versorgung des Mannes und des Babys auf. Glücklicherweise hatten beide keine sichtbaren Verletzungen erlitten. Dennoch wurden sie aufgrund ihrer nassen und unterkühlten Zustände ins LKH Graz bzw. in die Kinderklinik gebracht.

Die mutige Aktion der 36-Jährigen Joggerin verdient höchste Anerkennung. Ihr schnelles und entschlossenes Handeln hat vermutlich zwei Menschenleben gerettet.