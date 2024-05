Grünes Herz bringt neue Funktion bei WhatsApp

WhatsApp erweitert erneut sein Universum an Funktionen und bleibt damit am Puls der Zeit. Ursprünglich als kostengünstige SMS-Alternative ins Leben gerufen, hat sich der Messenger-Dienst seit seinem Start 2009 zu einer facettenreichen Plattform entwickelt.

Die Evolution von WhatsApp nahm insbesondere an Tempo zu, als Meta, der Mutterkonzern hinter sozialen Schwergewichten wie Facebook und Instagram, die Zügel in die Hand nahm. Jüngst gab es wieder spannende Nachrichten für die Nutzerschaft: Der WhatsApp-Status, ein Feature, das seit 2017 besteht und den Nutzern erlaubt, ihre Erlebnisse mittels Bildern und kurzen Videos zu teilen, erhält eine signifikante Aktualisierung.

Anders als bisher wird es Nutzern bald möglich sein, auf Statusinhalte nicht nur mit Text, sondern auch mit einem symbolischen grünen Herz zu reagieren. Diese Neuerung, platziert unten rechts im Statusfenster, erinnert an ähnliche Funktionen bei Instagram, einem weiteren Mitglied der Meta-Familie. Die Reaktionen auf den Status sind ausschließlich im Statusbereich sichtbar und fließen nicht in den normalen Nachrichtenverlauf ein. Damit verspricht WhatsApp eine klarere Trennung zwischen direkter Kommunikation und dem Teilen von Momentaufnahmen, was für eine verbesserte Übersichtlichkeit sorgen dürfte.

Lesen Sie auch: WhatsApp: Das bedeutet der "Doppelpfeil"Bis dahin bleibt nur das Warten und die Zuversicht, dass auch die iOS-Gemeinde nicht zu lange auf die Innovationen verzichten muss.

WhatsApp: Das bedeutet der "Doppelpfeil"Bis dahin bleibt nur das Warten und die Zuversicht, dass auch die iOS-Gemeinde nicht zu lange auf die Innovationen verzichten muss. Regierung plant WhatsApp & Co. zu überwachenDen Behörden die richtigen Mittel an die Hand zu geben, ist ein Prozess, der politischen Willen und gesellschaftliche Akzeptanz erfordert.

Regierung plant WhatsApp & Co. zu überwachenDen Behörden die richtigen Mittel an die Hand zu geben, ist ein Prozess, der politischen Willen und gesellschaftliche Akzeptanz erfordert. Neue WhatsApp-Regeln: Nutzer könnten ihr Konto verlierenUm die Kontinuität der App-Nutzung zu gewahrleisten, muss die Zustimmung zu den neuen Bedingungen bis spatestens 11. April 2024 erfolgen.

Schutz der Privatsphäre

Meta betont, dass auch die neue „Like“-Funktion, repräsentiert durch das grüne Herz, dem hohen Sicherheitsstandard von WhatsApp gerecht wird. Wie jede andere Kommunikation auf der Plattform, so wird auch diese Reaktionsmöglichkeit durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Nutzer können also sicher sein, dass ihre Zustimmung zu den geteilten Momenten anderer nicht nur ein Ausdruck von Wertschätzung ist, sondern auch vertraulich behandelt wird.