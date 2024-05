Riesen-Aufregung: Deutsch wird in Wien zur Fremdsprache

In einer kürzlich veröffentlichten Studie wird aufgezeigt, dass die deutsche Sprache auf den Schulhöfen Österreichs zunehmend in den Hintergrund tritt. Die Herausforderungen der Sprachintegration in Schulen sind in der politischen Debatte allgegenwärtig, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen. Experten argumentieren, dass es nicht ausreicht, lediglich während des Unterrichts auf Deutsch zu bestehen, um diesen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen.

Die Untersuchung, durchgeführt vom liberalen Thinktank Agenda Austria und basierend auf Daten von Statistik Austria, zeigt signifikante Unterschiede im Sprachgebrauch unter Schülern in verschiedenen Bundesländern und Schultypen. Besonders auffällig sind die Zahlen für Wiens Pflichtschulen, wo sieben von zehn Schülern im Alltag eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Aber auch in den Bundesländern Burgenland und Kärnten liegt der Anteil jener, die im Alltag nicht vorwiegend Deutsch sprechen, bei über 20 Prozent, wobei polytechnische Schulen besonders herausstechen.

Spürbare Auswirkungen

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Schüler, die im Alltag nicht Deutsch sprechen, automatisch Schwierigkeiten in der Schule haben. Dennoch lässt sich ein gewisser Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und schulischer Leistung nicht leugnen. Wien verzeichnet zudem den höchsten Anteil an sogenannten außerordentlichen Schülern, die dem Unterricht aufgrund von Sprachproblemen nur schwer folgen können.

Lesen Sie auch: "Deutsch ist Pflicht": Das ist der Fünf-Punkte-Plan für Kinder & JugendlicheDie Stadt Wien bietet zudem unter dem Schuljahr viele Maßnahmen mit dem Fokus auf Alphabetisierung und Deutschförderung an.

"Deutsch ist Pflicht": Das ist der Fünf-Punkte-Plan für Kinder & JugendlicheDie Stadt Wien bietet zudem unter dem Schuljahr viele Maßnahmen mit dem Fokus auf Alphabetisierung und Deutschförderung an. Nachweis von Deutschkenntnissen für Staatsbürgerschaft & AufenthaltstitelUm die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein

Nachweis von Deutschkenntnissen für Staatsbürgerschaft & AufenthaltstitelUm die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein In diesen Bezirken sprechen Schüler schlecht DeutschInteressanterweise waren 7.760 der betroffenen Schüler in Österreich geboren, während 1.632 aufgrund des Krieges aus der Ukraine kamen.

Mehr Deutsch außerhalb der Schule

Carmen Treml, Ökonomin bei Agenda Austria, betont die Wichtigkeit der deutschen Sprachpraxis nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch im familiären Umfeld und beim Lernen mit Freunden. Dies würde nicht nur die Schulleistungen verbessern, sondern auch wesentlich zur Integration in den Arbeitsmarkt beitragen. Ausreichende Deutschkenntnisse gelten als fundamentales Sprungbrett für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.