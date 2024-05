Oma findet Enkelin am Muttertag tot in Zimmer – Eltern außer Haus

Die Behörden ermitteln zum tragischen Tod eines zweijährigen Mädchens, dessen lebloser Körper in einer Wohnung entdeckt wurde. Die Todesumstände des Kindes werfen Fragen auf und haben eine Untersuchung wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ausgelöst.

Ermittlungen laufen

Am frühen Sonntagmorgen fand man in einer Wohnung in der Paracelsusstraße in Halle (Sachsen-Anhalt) das leblose Mädchen. „Die genauen Umstände, die zum Tod des Kindes führten, sind derzeit unklar“, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei. Festnahmen in Verbindung mit dem Fall gab es bislang keine.

Laut Berichten der „Mitteldeutschen Zeitung“ verdichten sich jedoch die Hinweise darauf, dass das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Unter anderem wurden mehrere rote Flecken auf der Haut des Kindes entdeckt, die auf Verbrennungen hindeuten könnten.

Durchlauferhitzer defekt?

Die Mutter des verstorbenen Kindes erläuterte gegenüber der Presse, dass der Tod eine Folge eines defekten Durchlauferhitzers sein könnte. Sie beschrieb, wie ihr Mann das Mädchen am Vorabend gebadet habe und dass dabei das Wasser unerwartet von lauwarm auf heiß umsprang. Die Eltern behaupten, keine Verbrennungen bei ihrer Tochter festgestellt zu haben. Sie hätten das Mädchen zu Bett gebracht, in dem es am nächsten Morgen tot aufgefunden wurde – von seiner Großmutter. Zur Zeit des tragischen Fundes waren die Eltern mit dem älteren Geschwisterkind außer Haus.

Spurensicherung und Obduktion

Kriminaltechniker sammelten Beweise in der Familienwohnung, einschließlich der Bettwäsche des Mädchens. Eine Obduktion wurde angeordnet, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Die ältere Schwester des verstorbenen Kindes wurde vorübergehend in die Obhut des Jugendamtes übergeben.