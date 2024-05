Opa fährt mit Hoflader und übersieht 2-jährigen Enkel – tot

Am Samstagnachmittag wurde die ländliche Idylle eines Bauernhofes in Kirchberg ob der Donau, Oberösterreich, durch ein unfassbares Unglück erschüttert. Ein zweijähriger Junge verlor sein Leben, nachdem er von einem Traktor, gesteuert von seinem Großvater, überrollt wurde. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe konnte für den kleinen Buben nichts mehr getan werden. Die Trauer und Bestürzung in der Gemeinde sind groß.

Unglückliche Umstände führen zu einer Familientragödie

Am fraglichen Nachmittag war der 66-jährige Großvater mit Arbeiten im Stall beschäftigt, dabei nutzte er einen Radlader. Die genauen Umstände, die zu dem herzzerreißenden Vorfall führten, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Berichten zufolge lief der kleine Roland gegen 16 Uhr unbemerkt hinter das schwere Fahrzeug, als sein Großvater gerade dabei war, rückwärts zu manövrieren. Der Großvater hatte keine Chance, das Kind zu sehen, und überfuhr es tragischerweise.

Sofortige Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos

Die Situation am Unfallort war dramatisch. Der zutiefst erschütterte Großvater alarmierte unverzüglich die Rettungskräfte. Trotz der schnellen Ankunft eines Notarztes vom Rettungshelikopter Christophorus 10 konnte nur noch der Tod des Zweijährigen festgestellt werden. Ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um den schockierten Angehörigen zur Seite zu stehen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat Untersuchungen aufgenommen, die sich nicht nur auf die Rekonstruktion des Hergangs konzentrieren, sondern auch die Frage nach einer möglichen fahrlässigen Tötung klären sollen.