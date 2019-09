Gudenus bekommt Ohrfeige in Marriot Bar!

Der EX-FP-Klubchef Johann Gudenus wird am Mittwoch von einem unbekannten Täter geohrfeigt. Die Situation wird von einer Frau am Nebentisch gefilmt, die vermutlich eine Komplizin war.

Am Mittwochnachmittag sitzt der ehemalige Politiker mit seinem Bruder in der Coburg Hotelbar in Wien, als sich eine Frau an den Nebentisch setzt und sich kurz darauf auch ein Unbekannter namens „Herbert“ zu ihnen gesellt. Schnell kommt das Thema vom Ibiza-Skandal zur Sprache samt Korruptionsvorwürfen, so laut eines „Heute“-Berichts.

Nachdem die Situation den Brüdern immer seltsamer vorkam verabschiedete sich das ominöse Duo. Auch die beiden Männer wechselten die Location und begaben sich in die Marriott Bar, weil sie die Unbekannten dort vermuteten.

Tatsächlich waren diese dort und lieferten sich mit Gudenus ein Wortgefecht. Nachdem „Herbert“ dem Politiker sagte, dass er ihr Gespräch von vorhin gefilmte hatte, verpasste er ihm anschließend eine Ohrfeige. Der EX-Freiheitliche erstattete daraufhin Anzeige.