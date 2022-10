Günstige Flüge von Bosnien nach Wien ab 5 Euro!

Der internationale Flughafen Tuzla (Bosnien und Herzegowina) bereitet sich auf die Zusammenarbeit mit der größten Billig-Fluggesellschaft in Europa – Ryanair – vor.

Bereits ab Ende November wird Ryanair Linienflüge von Tuzla zu drei europäischen Destinationen, nämlich Wien, Stockholm (Schweden) und Memmingen (Deutschland), anbieten.

Die Flugtickets können auf der Website von Ryanair bereits gebucht werden. Die Besonderheit: Flüge aus den drei vorgenannten europäischen Städten nach Tuzla können um rund 5 Euro (der genaue Preis beträgt 4,99 Euro) erstanden werden.

Die Flugtickets in die andere Richtung, d.h. Tuzla – Wien, Stockholm oder Memmingen, sind je nach Reisedatum etwas teurer, aber immer noch sehr günstig. So kostet ein Flugticket von Tuzla nach Wien am 1. November 111 Euro, und bereits am 3. November sinkt der Preis auf nur 22 Euro.

Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass die Flugpreise dauerhaft auf diesem niedrigen Niveau bleiben werden.