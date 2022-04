Haben sie dieses Pärchen mit Maske gesehen?

Derzeit fahndet die Wiener Polizei nach einem mutmaßlichen Pärchen, die aus einem Schließfach am Wiener Hauptbahnhof Taschen gestohlen haben sollen.

Am 2. November 2021 verstauten zu Mittag zwei Opfer ihre Taschen am Hauptbahnhof in Wien. Das Schließfach, wo die Taschen waren, war nicht gut versperrt worden.

Wenige Stunden später als die Opfer zurückkehrten, bemerkten sie, dass die Taschen nicht mehr im Schließfach sind. Unter den gestohlenen Gegenständen gab es eine Luxus-Armbanduhr die etwa 25.000 Euro kostet.

Durch eine Videoüberwachungskamera konnten Fotos von einem unbekannten Täter und einer Täterin gesichert werden. Die Polizei macht nun Jagd auf den Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung! Sollte jemand das Duo gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise haben, kann er oder sie sich am Hauptbahnhof melden, unter 01-313 10/56350.

(FOTO: LPD Wien)

(FOTO: LPD Wien)

Quelle: Heute-Artikel