Hätte beide erschossen!“ – Serbische Sängerin erwischt Partner mit Mann im Bett

Von der Krebsdiagnose bis zum Betrug mit doppeltem Boden – Sängerin Mira Skoric durchlebte Schicksalsschläge, die ihr Leben für immer veränderten. Mira Skoric sprach offen über ihren Krebskampf und eine schmerzhafte Beziehungsenttäuschung

Die Sängerin Mira Skoric hat in ihrer Vergangenheit nicht nur mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, sondern auch mit einer erschütternden Beziehungserfahrung. In einem emotionalen Gespräch schilderte sie ihren Kampf gegen den Krebs, der erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt wurde.

„Die Anzeichen habe ich nicht als Krebs erkannt. Als die Diagnose kam, war die Krankheit bereits weit fortgeschritten. Ich bemerkte nur wiederkehrendes Fieber und eine seltsame Erschöpfung ohne eigentliche Anstrengung. Dabei waren alle Blutwerte normal“, erinnerte sich die Künstlerin mit Tränen in den Augen.

„Leider verbrachte ich dann sehr viel Zeit auf der Onkologie. Vier Operationen musste ich über mich ergehen lassen. Immer wieder OPs, dann die Therapien… Auch Chemotherapien waren dabei, aber darüber kann ich nicht sprechen.“

Die Sängerin betonte, dass sie während dieser schweren Zeit enormen Rückhalt erfahren durfte. „Meine Familie und Freunde gaben mir die Kraft durchzuhalten. Sie haben mich ständig ermutigt, alle riefen an und fragten nach meinem Befinden. Obwohl es mir heute gut geht, gehe ich regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen und nehme vorsorglich Medikamente“, erklärte sie.

Schmerzhafte Enttäuschung

Neben ihrer Krebserkrankung musste Skoric auch eine schmerzhafte persönliche Enttäuschung verkraften. Sie war mit einem zwei Jahre älteren Geschäftsmann aus Berlin liiert, und anfangs schien ihre Beziehung wie ein Märchen. Doch als sie ihn eines Tages spontan besuchen wollte, erlebte sie einen Schock: Sie erwischte ihren damaligen Partner im Bett mit einem Mann.

„Mein Gott, ich dachte immer, so etwas passiert nur in Filmen. Eine solche Demütigung habe ich noch nie erlebt. Als Frau fühlte ich mich so erniedrigt, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Nie hätte ich gedacht, er könnte mich betrügen – schon gar nicht mit einem Mann! Dieses Bild bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf. Die Welt ist verrückt geworden“, schilderte Mira die traumatische Erfahrung.

Sie beschrieb die Situation im Detail: „Beruflich konnte ich längere Zeit nicht nach Berlin reisen, obwohl er täglich darum bat. Als ich endlich einige Termine verschieben konnte, wollte ich ihn überraschen. Da ich einen Wohnungsschlüssel besaß, kündigte ich mich nicht an. Als ich die Tür öffnete… selbst jetzt bekomme ich eine Gänsehaut! Ich erwischte ihn mit einem Mann im Bett! Ich war so verletzt – hätte ich in diesem Moment eine Waffe gehabt, hätte ich beide erschossen!

Ich warf ihm den Ring hin, drehte mich um und ging. Diese Verletzung hat mich meinen Glauben an die Liebe gekostet.“