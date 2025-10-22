Fix: Dieses Bundesland schafft ORF-Landesabgabe ab!

Die steirischen Haushalte dürfen sich freuen: Ab 2027 fällt eine Zusatzbelastung weg. Landeshauptmann Kunasek verkündet das Ende der ORF-Landesabgabe.

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hat über soziale Medien verkündet, dass die ORF-Landesabgabe in der Steiermark ab 2027 entfallen wird. Laut seiner Ankündigung auf Facebook bedeutet dies eine finanzielle Erleichterung für die steirische Bevölkerung in Höhe von etwa 30 Millionen Euro. Aktuell entrichten Steirerinnen und Steirer neben dem regulären ORF-Beitrag von 15,30 Euro monatlich zusätzlich eine Landesabgabe von 4,70 Euro. Nach Umsetzung der nun angekündigten Maßnahme würde ab 2027 nur noch der Grundbetrag von 15,30 Euro anfallen.

Budgetäre Auswirkungen

Die Streichung dieser Abgabe hat allerdings auch Konsequenzen für den Landeshaushalt, dem dadurch jährlich 30 Millionen Euro fehlen werden. Wie die Kleine Zeitung berichtet, fließen diese Mittel derzeit als zweckgebundene „Kultur- und Sportförderungsabgabe“ in das Budget des Bundeslandes. Mit diesem Schritt folgt die Steiermark dem Beispiel anderer Bundesländer: Wien und Niederösterreich haben die Landesabgabe bereits abgeschafft.

Bundesweiter Trend

In Salzburg und im Burgenland beträgt die entsprechende Abgabe derzeit 4,50 Euro, während Tirol 3,10 Euro erhebt. Nach Wien und Niederösterreich ist damit die Abschaffung der ORF-Landesabgabe in einem weiteren österreichischen Bundesland beschlossene Sache.