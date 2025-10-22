Achtung! Dreiste Abzocke: Falsche ÖGK-Mitarbeiter wollen an Ihr Konto

Aktuell warnt die österreichische Gesundheitskasse vor einer Betrugsmasche, bei der sich Kriminelle telefonisch als ÖGK-Mitarbeiter ausgeben. Die Anrufer versuchen, unter dem Vorwand einer angeblichen Kostenrückerstattung, Bankverbindungsdaten wie IBAN und BIC von Versicherten zu erschleichen. Die ÖGK stellt in einer aktuellen Mitteilung unmissverständlich klar: Bankdaten werden niemals telefonisch abgefragt.

Derzeit häufen sich die Meldungen über diese betrügerischen Kontaktversuche. Typischerweise beginnen die Anrufe mit den Worten: „Hallo, hier ÖGK-Kostenrückerstattung. Wir benötigen bitte Ihren IBAN und BIC, damit wir die Anweisung durchführen können.“

Klare Warnung

Die Gesundheitskasse betont nachdrücklich, dass es sich bei solchen Anrufen ausnahmslos um Betrugsversuche handelt. Niemals würde die ÖGK telefonisch Bank- oder Kreditkartendaten erfragen oder Rückerstattungslinks per E-Mail oder SMS versenden.

Betroffene werden dringend aufgefordert, das Gespräch sofort zu beenden und aufzulegen. Legitime Rückerstattungen erfolgen grundsätzlich nur über sichere Kanäle – entweder nach vorheriger schriftlicher Kommunikation oder digital über die offizielle App „Meine ÖGK“.

Betrügerische Taktiken

Bei diesen betrügerischen Anrufen setzen die Täter gezielt auf psychologischen Druck. Sie erzeugen Stress durch angebliche Fristen, Drohungen oder vermeintlich einmalige Gelegenheiten, um an sensible Daten zu gelangen.

Verdächtige elektronische Nachrichten sind oft an unpersönlichen Formulierungen, Rechtschreibfehlern oder Links zu gefälschten Webseiten erkennbar. Sicherheitsexperten raten: Verdächtige Anrufe sofort beenden, keine persönlichen Informationen preisgeben und keine zweifelhaften Links öffnen.

Solche Vorfälle sollten umgehend der ÖGK oder Polizei gemeldet werden.

Wer befürchtet, bereits Daten preisgegeben zu haben, sollte unverzüglich seine Bank kontaktieren.