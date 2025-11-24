„Hajduk u Beogradu“ kommt in die österreichischen Kinos

Ab 27. November können Filmfans in Österreich ein besonderes kulturelles Highlight erleben: „Hajduk in Belgrad“, die Kinoadaption einer der beliebtesten Kinderbuchfiguren des ehemaligen Jugoslawiens, startet in ausgewählten österreichischen Kinos.

Für die große Ex-Yu-Community in Österreich bedeutet der Film ein Stück nostalgischer Kindheit auf der großen Leinwand – erstmals modern verfilmt und emotional neu interpretiert.

Regisseur Milan Todorović bringt die Geschichte von Gligorije Pecikoza – „Hajduk“ mit viel Sensibilität und Humor ins Kino, einem Helden, mit dem viele hierzulande aufgewachsen sind.

Nach dem Umzug seiner Familie nach Belgrad findet sich Hajduk plötzlich in der Klasse VIII5 wieder. Neue Freundschaften, schulische Herausforderungen und erste Gefühle stellen sein bisheriges Leben auf den Kopf.

Zwischen dem Abschied von der Kindheit und dem aufregenden Beginn des Jugendalters entdeckt Hajduk eine Kraft, die alles verändern kann – die erste Liebe.

Der Film punktet mit einem starken Ensemble: Todor Jovanović, Dragan Mićanović, Sloboda Mićalović, Predrag Bjelac, Vojin Ćetković, Milena Predić, Nikola Kojo und vielen weiteren bekannten Schauspieler:innen.

Gespielt wird in der Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln – ideal für ein zweisprachiges Publikum.

Neben Österreich wird der Film auch in Deutschland, Belgien, Dänemark, Italien, Luxemburg, Malta, Norwegen, Tschechien, der Schweiz und Schweden gezeigt.

Die vollständige Liste aller Spielorte und Vorführzeiten finden Sie über den angegebenen Link.

