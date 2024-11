Haltbarkeit verlängern: Lässt sich Butter auf Vorrat einkaufen und einfrieren?

Lässt sich Butter auf Vorrat einkaufen und einfrieren? Das sollten Sie beim haltbar machen von Butter unbedingt beachten.

Die bemerkenswerte Preissteigerung bei Lebensmitteln zwingt viele Verbraucher dazu, ihre Einkaufsstrategie grundlegend zu überdenken. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die Preise für Nahrungsmittel im Juli 2024 um über 32 Prozent im Vergleich zu vor vier Jahren. Um angemessen auf Sonderangebote zu reagieren und gleichzeitig Kosten zu optimieren, stellt sich die Frage: Wie lassen sich verderbliche Waren wie Butter am effektivsten über längere Zeiträume aufbewahren?

Obwohl Butter weniger schnell verdirbt als andere tierische Produkte wie Fleisch oder Milch, ist auch ihre Haltbarkeit begrenzt. Laut Umweltverbände.at kann ungeöffnete Butter sicher bis zu sechs Monate über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) hinaus konsumiert werden. Nach dem Öffnen bleibt sie, bei richtiger Lagerung, jedoch höchstens vier Monate über das MHD hinaus genießbar. Ein dunkelgelber Belag auf der Butter ist unbedenklich und entsteht durch die Oxidation von Fett mit Sauerstoff; er kann einfach abgekratzt werden. Schimmelbildung oder ein ranziger Geruch hingegen sind klare Anzeichen dafür, dass die Butter entsorgt werden sollte.

Verlängern der Haltbarkeit: Butter einfrieren

Ein bewährtes Mittel, um Butter länger haltbar zu machen, ist das Einfrieren. Laut Informationen der Marke Kerrygold kann dadurch die Haltbarkeit der Butter verdreifacht werden. Im Gefrierschrank bleibt sie so bis zu neun Monate genießbar. Idealerweise sollte die Butter ganz oder halbiert in ihrer Originalverpackung eingefroren werden. Alternativ können kleinere Portionen von etwa 125 Gramm vorbereitet werden, was die Entnahme der benötigten Menge, beispielsweise beim Backen, erleichtert.

Die steigenden Lebensmittelpreise fordern die Verbraucher dazu auf, kreative und nachhaltige Lösungen für die Aufbewahrung verderblicher Güter wie Butter zu finden. Dank richtiger Lagerung und strategischem Einfrieren kann Butter optimal auf Vorrat gehalten werden, ohne an Qualität einzubüßen.