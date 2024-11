„Einer meiner größten Rivalen“: Ex-Tennisstar wird Djokovics Trainer

Der kürzlich zurückgetretene Andy Murray wird künftig Novak Djokovic als Trainer unterstützen. Dies geschieht im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Australian Open, die im Januar stattfinden.

Von der Rivalität zur Zusammenarbeit

Murray, der nach den Olympischen Spielen in Paris im August seine aktive Tennislaufbahn beendet hat, schließt sich dem Team seines langjährigen Kontrahenten an. Djokovic, der seit der Trennung von Coach Goran Ivanisevic im März ohne einen festen Trainer tätig ist, äußert sich begeistert über die neue Zusammenarbeit. „Es ist aufregend, einen meiner größten Rivalen als Trainer an meiner Seite zu wissen“, erklärt der Serbe. Er freue sich auf die bevorstehenden Spiele in Australien, einem Ort zahlreicher bedeutender Matches beider Spieler.

Gemeinsame Geschichte

Beide Sportler, im Mai 1987 geboren und aktuell 37 Jahre alt, teilen eine lange gemeinsame Karriere. Bereits als Junioren begegneten sie sich und trafen insgesamt 36 Mal auf höchstem Niveau aufeinander, wobei Djokovic 25 dieser Begegnungen für sich entscheiden konnte. In einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen reflektiert Djokovic über ihre Beziehung: „Seit unserer Kindheit haben wir uns gegenseitig herausgefordert und einige der denkwürdigsten Duelle unserer Sportgeschichte geliefert.“

Auch wenn Tennisgrößen wie Rafael Nadal und Roger Federer kürzlich ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, setzt Djokovic seine Laufbahn fort. Als letztes aktives Mitglied der sogenannten „Big Four“ verfolgt er weiterhin ehrgeizige Ziele. Unterstützt wird er dabei von Andy Murray, dessen Anwesenheit in seiner Ecke für die anstehenden Australian Open in Melbourne entscheidend sein könnte. Die Meisterschaften beginnen am 12. Januar, und versprechen aufregende Matches.

Damit setzt Djokovic seine Karriere mit einem neuen Kapitel fort, gestützt durch einen alten Rivalen, der jetzt als Verbündeter zu seiner Erfolgsgeschichte beitragen soll.