Hand abgehackt: Beilangriff in Zug hinterlässt vier Verletzte

In einem Zug kam es am Montag zu einem gewaltsamen Vorfall, bei dem vier Personen verletzt wurden, darunter zwei schwer. Die Polizei untersucht den Hintergrund des Angriffs, der möglicherweise mit rivalisierenden Gruppen in Verbindung steht.

Am Montag wurden in einem Zug im Großraum Paris vier Menschen durch einen Beilangriff verletzt. Laut einer Sprecherin der Polizei handelte es sich dabei um einen Vergeltungsakt. Zwei der Betroffenen sind schwer verletzt, während zwei weitere leichte Verletzungen erlitten haben.

Der Angriff ereignete sich in Ozoir-la-Ferrière, einem Vorort im Pariser Ballungsraum. Der Bahnbetreiber SNCF informierte am Morgen über die Vorfälle auf der Plattform X sowie über das Eintreffen von Polizei und Feuerwehr am Einsatzort. Dadurch kam es zu Zugausfällen auf einigen Verbindungen. Der genaue Hergang des Zwischenfalls ist bislang unklar.

Eskalation und Verletzungen

Französische Medien berichten, dass während eines Streits im stehenden Zug eine Person am Kopf verletzt wurde und einem anderen die Hand abgetrennt wurde. Die Tageszeitung Le Figaro vermutet eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen als möglichen Hintergrund des Angriffs. Jedoch sind die genauen Umstände und Motive noch Gegenstand der Untersuchungen durch die Behörden.

