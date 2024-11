Schwerer Zugunfall: Pkw von Zug erfasst – Fahrerinnen schwer verletzt (FOTOS)

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Regionalzug am Güterbahnhof Wolfurt (Bezirk Bregenz) gestoppt, nachdem ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole

Wien-Floridsdorf: 40-Jähriger bedrohte Zugpassagiere mit Umbringen

Ein 40-jähriger Mann bedrohte mehrere Fahrgäste in einem Zugabteil am Bahnhof Siemensstraße, während er eine Glasflasche in der Hand hielt.